Menina que saiu de casa para ir à escola e desapareceu é encontrada em Vitória

Adolescente foi deixada na região da Ponte da Passagem Crédito: Elizabeth Nader

Atualização: A Guarda Civil Municipal de Vitória informou que a garota foi localizada na tarde deste sábado (12). Por se tratar de uma adolescente e, com o retorno dela para a família, seu nome foi retirado da matéria para preservá-la.

Uma adolescente de 16 anos, que estava desaparecida desde o dia 3 de abril, foi localizada na região da Ponte da Passagem, em Vitória, na tarde deste sábado (12), pela Guarda Civil Municipal. A mãe da garota, na ocasião do desaparecimento, disse que a menina saiu de casa pela manhã do dia 3 no bairro Santa Martha, em Vitória, para ir à escola, no Bairro da Penha. No entanto, ela não chegou ao destino e não tinha sido mais vista desde então.

Durante esta tarde, segundo a Guarda Civil Municipal, o Ciodes-190 foi informado de que a menina teria sido deixada na Ponte da Passagem por uma motocicleta. Uma equipe do patrulhamento foi encaminhada ao ponto descrito, encontrou a estudante e a acolheu.

“Ela estava visivelmente bem, não necessitando de atendimento médico imediato. A todo momento se manteve calma e quieta enquanto era levada para a delegacia. Os pais foram comunicados e orientados a seguirem para a unidade. Agora, ficará à cargo da Polícia Civil colher o depoimento da adolescente de forma adequada para evitar quaisquer danos emocionais e dar prosseguimento às apurações do caso”, finalizou o inspetor Vasconcellos.