Mais de mil pedras de crack são apreendidas pela PM em Vila Velha

Mais de mil pedras de crack são apreendidas em Ilha dos Ayres

Conforme apuração da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, os policiais chegaram ao local após uma denúncia. Além das 1.200 pedras de crack, foram apreendidos 50 pinos de cocaína, um revólver, balança de precisão e dinheiro. A dupla que estava no local foi presa em flagrante.