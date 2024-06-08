Mais de mil pedras de crack são apreendidas pela PM em Vila Velha

Mais de mil pedras de crack foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na noite da última sexta-feira (7). Dois homens, de 20 e 35 anos, foram flagrados embalando os entorpecentes e acabaram presos.
Conforme apuração da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, os policiais chegaram ao local após uma denúncia. Além das 1.200 pedras de crack, foram apreendidos 50 pinos de cocaína, um revólver, balança de precisão e dinheiro. A dupla que estava no local foi presa em flagrante.
O suspeito de 20 anos tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Ele e o comparsa foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. A suspeita é que as drogas seriam vendidas na região e também no bairro Itapuã, no local conhecido como "Rua do Lixo".