INSS faz mutirão de atendimento em Vitória no fim de semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promove, no sábado (2) e no domingo (3), das 7h às 17h, um mutirão na Agência da Previdência Social (APS) Pedro Fonseca, em Monte Belo, em Vitória. Haverá atendimento de avaliação social e perícia médica do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) para pessoas com deficiência.

A previsão é de que sejam feitos aproximadamente de 280 atendimentos extras, que estavam marcados entre outubro de 2023 a janeiro de 2024. O INSS informou que está entrando em contato com os requerentes, na maioria pessoas com deficiência, cuja renda mensal por pessoa da família, seja de até 1/4 do salário mínimo (R$ 330).