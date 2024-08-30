Incêndio atinge área de mata atlântica em Venda Nova do Imigrante

Um incêndio atinge uma área de mata atlântica na zona próximo a BR 262, próximo ao perímetro urbano de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Moradores da região que conversaram com a reportagem temem a devastação ambiental causada pela queimada.
"É uma vasta área de mata. Na região onde o incêndio é visível, há um jequitibá histórico, com mais de 30 metros de altura. Essa árvore está em risco devido ao fogo”, disse Erik Loterio Zandonade, morador da cidade.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação na localidade de Tapera, em Venda Nova do Imigrante, por volta das 13h30 desta sexta-feira. “ “Queimou uma grande área no Bairro tapera colocando em risco casas, um prédio e 2 armazéns. A área inicialmente queimada está em loteamento e praticamente todos os incêndios da região tem características de criminosos. Colocaram fogo na parte mais alta do morro e o mesmo veio descendo para a BR 262 próximo das edificações”, informou a corporação.