Idosa morre e 1° óbito por dengue é confirmado em Aracruz em 2024

Uma mulher de 69 anos que morreu em 25 de fevereiro deste ano é a primeira morte por dengue confirmada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, em 2024. A prefeitura disse que a idosa, que não teve nome divulgado, era acamada devido a sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), além de ser hipertensa, diabética e ter doença de Parkinson. Ela era moradora de Barra do Riacho e a confirmação do óbito pela doença aconteceu nesta sexta-feira (5).
Procurada pela reportagem para mais detalhes do caso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que não divulga informações de casos específicos em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. A incidência da doença no Estado, bem como os óbitos estão disponíveis no Painel da Dengue, lançado esta semana pela Sesa. O painel está disponível em: mosquito.saude.es.gov.br.