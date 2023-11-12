Homem é morto no meio da rua em bairro de Cariacica

Um homem foi morto no meio da rua do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã deste domingo (12). Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação foi até o local e encontrou a vítima já sem vida. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.