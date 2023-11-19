Homem é baleado após ser surpreendido por criminosos na Serra

Caso ocorreu na noite desse sábado (18), segundo a PM Crédito: Pexels

Um homem foi abordado por criminosos em um carro e baleado na noite desse sábado (18), no Terminal Intermodal da Serra (TIMS), na Serra. A vítima relatou para a Polícia Militar que estava parada em uma motocicleta na Rodovia do Contorno, quando os suspeitos apareceram. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Os tiros, de acordo com o boletim da PM, atingiram o braço do homem. Após conseguir sair do local do crime, ele foi socorrido por uma equipe da Eco101, concessionária da via, que o levou até o Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).