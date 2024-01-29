Fiscais da Receita vão aumentar inspeção de bagagens em 10 aeroportos

Ato previsto para esta terça (30) pode causar filas e atingir passageiros em aeroportos Crédito: Shutterstock

SÃO PAULO - O Sindifisco Nacional (entidade que representa os auditores da Receita Federal) disse que vai intensificar a fiscalização de bagagens de passageiros em aeroportos do país nesta terça-feira (30). Segundo a entidade, a operação pode causar filas no interior dos aeroportos.

A inspeção mais rígida abrange os terminais de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Confins (MG), Brasília, Viracopos (SP), Recife, Porto Alegre, João Pessoa, Corumbá (MS) e Fortaleza.