Filho suspeito de matar mãe com golpes na cabeça é preso em Linhares

Filho é suspeito de matar a própria mãe em Linhares Crédito: Montagem com fotos: Reprodução/Redes Sociais

Lindaura foi encontrada sem vida dentro de casa pela neta. Ela estava caída ao chão e, próximo ao corpo, havia um pedaço de madeira que teria sido utilizado no crime. A perícia da Polícia Científica confirmou que a vítima foi morta com golpes na cabeça. O filho fugiu da residência e foi localizado somente depois.

Segundo a PM, Francisco foi abordado e revistado. Quando questionado sobre o crime, ele permaneceu em silêncio. Em relato para a corporação, o indivíduo disse ser (detento) do regime semiaberto, afirmando que todo mês comparece ao fórum do município. O homem também comentou ter várias passagens pela polícia, sendo que a última vez teria sido por roubo.

A Gazeta procurou a A Polícia Militar disse que Francisco foi conduzido até a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem deprocurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a autuação dele. Em nota, a corporação informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicidio) na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.