Faculdade oferece atendimento contábil gratuito na Grande Vitória

Pequenas empresas e empreendedores têm nas questões fiscais e de contabilidade alguns dos principais desafios no dia a dia. Para ajudar quem precisa de apoio nessas áreas, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Faesa iniciou atendimentos gratuitos para a comunidade com orientação e assistência, consultoria para assuntos relacionados à elaboração e regularização do imposto de renda para pessoa física, formalização do empreendedor, abertura de CNPJ, regularização do Simples Nacional, orientação sobre benefícios previdenciários, entre outros assuntos.
O Núcleo de Apoio Contábil funciona como uma agência de atendimento da Receita Federal dentro da instituição de ensino e foi aberto por meio de convênio firmado entre as instituições. Alunos do curso de Ciências Contábeis da Faesa passaram por capacitações e treinamentos antes de iniciar os atendimentos, que começaram no fim de agosto e são realizados às terças e sextas-feiras, das 18h45 às 20h15, no Núcleo de Práticas Jurídicas, no campus da Avenida Vitória, por ondem de chegada.
Os atendimentos são gratuitos, voltados para pessoas com renda familiar de até quatro salários mínimos, empresas optantes pelo Simples Nacional, pequenos empreendedores e associações de moradores. Além do atendimento presencial e por ordem de chegada, quem quiser tirar dúvidas ou realizar agendamento pode entrar em contato por e-mail: [email protected].