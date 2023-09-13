Economia capixaba cresce 4% no primeiro semestre, aponta Findes

“O aumento de 6,3% nas atividades do setor de serviços (que inclui comércio) e o avanço de 2,8% na indústria justificaram o crescimento da economia capixaba no período. Por sua vez, a atividade da agropecuária apresentou expressiva queda de 12,1%”, detalha a economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório da Indústria da Federação, Marília Silva. O IAE também mostrou que o crescimento capixaba foi superior à média nacional, de 3,7% no período.