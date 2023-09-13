Economia capixaba cresce 4% no primeiro semestre, aponta Findes

A economia capixaba no primeiro semestre de 2023 apresentou crescimento de 4%, segundo o Índice de Atividade Econômica (IAE), calculado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e divulgado nesta quarta-feira (13). Segundo o levantamento, essa alta tem acontecido principalmente pelo desempenho dos setores de serviços e também pela indústria. Outro fator importante avaliado no estudo é a expansão em momento de baixo avanço da inflação.
“O aumento de 6,3% nas atividades do setor de serviços (que inclui comércio) e o avanço de 2,8% na indústria justificaram o crescimento da economia capixaba no período. Por sua vez, a atividade da agropecuária apresentou expressiva queda de 12,1%”, detalha a economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório da Indústria da Federação, Marília Silva. O IAE também mostrou que o crescimento capixaba foi superior à média nacional, de 3,7% no período.
CORREÇÃO: A economia capixaba cresceu 4% no primeiro semestre de 2023 e não no segundo semestre, como saiu publicado anteriormente.