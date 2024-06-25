Dono de bar é baleado ao fechar caixa do estabelecimento em Linhares

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz

Um comerciante de 29 anos foi baleado após ser alvo de diversos disparos quando estava fechando o caixa do próprio bar no bairro Shell, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na tarde de segunda-feira (24). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima foi socorrida para o Hospital Rio Doce, no mesmo município, onde foi constatado que ele sofreu 10 perfurações no corpo. Após passar por uma cirurgia, ele não corre risco de morte.

Um familiar da vítima, por telefone, contou para a reportagem da TV Gazeta, como o caso aconteceu, informando que a vítima estava fechando o caixa do estabelecimento ao lado da esposa, quando chegou um homem encapuzado já atirando.

Segundo o parente, nada foi roubado e a companheira não foi atingida. A família pensa que pode ter sido um crime ordenado por alguém. O comerciante já teria manifestado incômodo com crimes na região.

A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à A reportagem desolicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil . Em nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido e não havia informações sobre a motivação do crime.