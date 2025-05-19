BR 101 é interditada para destombamento de carreta em Atílio Vivácqua

A BR 101 foi totalmente interditada no km 422, em Atílio Vivacqua, no Sul do Espírito Santo, às 9h25 desta segunda-feira (19), para o destombamento e remoção de uma carreta que tombou na rodovia em acidente durante a madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém se feriu. A corporação disse que o veículo transportava linguiça calabresa. Os agentes informaram que a via foi totalmente liberada às 12h15.
A PRF informou que os responsáveis pela operação de destombamento do veículo trabalham na retirada da carreta para liberar o trânsito na rodovia. A previsão inicial era que a rodovia fosse totalmente liberada em cerca de 40 minutos após o início dos trabalhos, mas a interdição durou quase três horas.