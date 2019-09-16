Acusado de sequestrar mulher em Itapemirim se apresenta à delegacia

O homem acusado de sequestrar uma monitora escolar de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, se apresentou à delegacia do município na manhã desta segunda-feira (16), e presta depoimento ao delegado. O crime aconteceu na última sexta-feira (13), enquanto ela trabalhava.
Segundo informações da Polícia Civil, o acusado era ex-companheiro da vítima. A mulher, de 42 anos, foi localizada no sábado (14), no interior de Itapemirim. Ela estava em uma mata na localidade de Córrego do Ouro e o acusado estava com ela, mas fugiu quando avistou os policiais.
O sequestro aconteceu quando a monitora estava na van com o motorista em direção a uma escola municipal do interior de Itapemirim. Na altura da localidade de Santo Amaro, um carro impediu a passagem da van escolar, que parou. Um homem armado, que seria ex-namorado da vítima, saiu do veículo e mandou a vítima entrar no carro.
COMPARSA PRESO
Na última sexta-feira (13), Janderson Alves Pereira, 31 anos, dono do veículo usado no sequestro e que dirigia o carro na hora do crime, foi preso. Na residência dele, a polícia encontrou duas armas de fogo. Ele foi autuado em flagrante por sequestro e posse ilegal de arma de fogo. Foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.