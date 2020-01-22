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A relevância dos indicadores sobre a economia do turismo do ES

As Atividades Características do Turismo (ACTs) responderam por 8,6% do total de pessoas ocupadas no Espírito Santo no 3° trimestre de 2019, o que equivale a mais 166 mil indivíduos ocupados

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

22 jan 2020 às 04:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Estância Vale do Moxuara, em Cariacica: opções de turismo rural para curtir nas férias Crédito: Fernando Madeira
Como abordamos no artigo publicado neste espaço na última semana, a partir de janeiro de 2020 a sociedade capixaba passou a ter acesso ao boletim e ao painel de indicadores sobre a economia do turismo. Esses produtos foram desenvolvidos por meio da parceria do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Secretaria de Turismo (Setur) e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes).
Em meio a uma série de adversidades para organizar, acessar e produzir dados nessa área de conhecimento, os citados produtos constituem relevantes ferramentas estratégicas para o planejamento e gestão do turismo na perspectiva governamental e empresarial.
O site do IJSN passou a disponibilizar sistematicamente indicadores que permitem acompanhar os resultados das Atividades Características do Turismo (ACTs), geração de renda, número de postos de trabalho e outras informações relativas ao turismo para o contexto do ES.

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Antes de analisar alguns desses indicadores, se faz necessário lançar luz sobre o conceito de turismo. A Organização Mundial do Turismo (OMT) define turismo como: “conjunto de atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadias em lugares distintos do seu habitual entorno, por um período de tempo inferior a um ano, com fins de lazer, negócios e outros motivos não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no lugar visitado”.
Como esperado, tal definição não dá conta de abranger toda a complexidade do turismo, aqui entendido como um fenômeno econômico e socioespacial.
Em relação às ACTs, os coordenadores da pesquisa economia do turismo do IJSN, Estefania Ribeiro da Silva e Antônio Ricardo da Rocha, em conjunto com os parceiros do estudo, procederam uma compatibilização para o contexto do ES. Tal compatibilização tomou como referência as ACTs consideradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pela literatura especializada.

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Dessa forma, os grupos das Atividades Características do Turismo consideradas para o Espírito Santo pelo boletim e painel da economia do turismo foram os seguintes: alojamento; alimentação; agências e organizadoras de viagens; transporte terrestre; transporte aquaviário; transporte aéreo; atividades recreativas, culturais e desportivas; e atividades turísticas diversas. Essa tipologia demonstra a variedade das atividades, bem como a complexidade do turismo.
De acordo com o painel dinâmico e interativo que está disponível no site do IJSN, as ACTs responderam por uma participação de 6,9% na composição do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba no ano de 2015. Do total de pessoas ocupadas no ES no 3º trimestre de 2019, as ACTs corresponderam a 8,6%, o que equivale a mais 166 mil indivíduos ocupados. Desses indivíduos, 53% estavam ocupados no segmento turístico de alimentação. Os segmentos de transporte e atividades culturais e desportivas responderam por cerca de 32% e 6% das pessoas ocupadas em ACTs.

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Na comparação do 3º trimestre de 2018 e do 3º trimestre de 2019, os volumes de atividades turísticas no Brasil e Espírito Santo registraram, respectivamente, aumentos de 0,8% e 6,8%. Na comparação entre Estados, o ES evidenciou o maior crescimento relativo no volume de atividade turística.
Na ótica das receitas das atividades turísticas, no confronto dos dados dos terceiros trimestres de 2018 e 2019, o Brasil computou um incremento de 6,6%, enquanto o Espírito Santo evidenciou um crescimento de 11,8%.

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Diversas experiências da administração contemporânea ensinam que o que não é medido não é gerenciado. A sintética análise sobre os indicadores organizados e divulgados pelo IJSN, Setur e Fapes possibilita corroborar a importância do turismo para o desenvolvimento do ES. Os dados e resultados mais recentes demonstram isso.
Tanto o mencionado painel quanto o citado boletim cumprem com excelência o papel de subsidiar a elaboração, aprimoramento e implementações de ações integradas para potencializar o turismo capixaba.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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