A "quase" presidente da França visita o Espírito Santo

Ao lado de Jean-Paul Guihaumé, cônsul-geral da França para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, Ségolène Royal segura uma muda de ipê-rosa produzida no viveiro do Instituto Terra, em Aimorés (MG). Crédito: Isabella Salton

Segunda colocada nas eleições presidenciais francesas em 2007 (perdeu para Sarkozy), a socialista Ségolène Royal esteve no Espírito Santo neste final de semana. No sábado pela manhã ela seguiu direto para a sede do Instituto Terra, em Aimorés, onde visitou o projeto de reflorestamento e proteção de nascentes do Rio Doce.

Com a GAZETA

A ex-deputada francesa, de 64 anos, voltou na noite do domingo e ficou hospedada um dia na casa do fotógrafo Sebastião Salgado, em Vitória, de onde partiu para a Argentina. Na casa, que fica na Ilha do Boi, ela recebeu com exclusividade a equipe de A GAZETA.

A agenda

“Passei pelo Espírito Santo a caminho da Argentina, onde devo comparecer à reunião anual dos países membros do tratado da Antártica. Eu havia prometido há muito a Sebastião Salgado de vir conhecer sua ONG, o Instituto Terra. Estou na América Latina por cerca de 10 dias”, contou à repórter Natalia Bourguignon.

O desastre

A ex-parlamentar disse que ficou sabendo, em Aimorés, sobre o desastre ambiental no Rio Doce provocado pela Samarco: “A questão das barragens desencadeou um problema ecológico de proporções catastróficas”.

Eles merecem!

A Câmara de Vereadores de Cariacica vai prestar hoje, às 19h, uma homenagem ao povo negro. Pais e mães de santo da cidade serão homenageados.

Que país é este?

Das 2 mil novas lixeiras que a Prefeitura de Vitória está instalando, duas já foram destruídas e recolhidas na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá. Em pouco mais de duas semanas, outras 35 antigas também foram depredadas e retiradas.

Que país é este? 2

O município gasta, por ano, entre

R$ 180 mil e R$ 200 mil para recuperação do patrimônio público. A maioria é alvo de pichação, vandalismo e depredação em monumentos, abrigos de ônibus, lixeiras, bancos de praças e outros bens públicos.

Desfalque na OAB

Os seis membros da Comissão de Prerrogativas da OAB-ES renunciaram à função. Há menos de um mês, foi a vez de a advogada Flávia Brandão deixar a Comissão de Diversidade Sexual e da Mulher.

Mudança no time

Não se limitaram aos subsecretários as mudanças promovidas na Sesp sob o comando de Nylton Rodrigues. O secretário tem novo assessor de imprensa a partir de amanhã, o jornalista Rafael de Moura Sá.

Desequilíbrio

Há quem diga que tem mais gafanhoto do que gente na Grande Vitória.

Na estrada

Circulou ontem pelas redes sociais a informação de que Octaciano Neto teria desistido de ser candidato a deputado federal. Ele desmente e conta que já percorreu 42 municípios desde que deixou a Secretaria de Agricultura, há pouco mais de um mês.

Nada no tanque

Um consumidor, indignado, foi flagrado na Reta do Aeroporto expressando, no vidro do seu carro, a revolta com a qualidade do combustível com que abasteceram seu veículo.

Ouro no tanque

Postos do Centro de Vila Velha e da Praia da Costa aumentaram ontem o preço do litro da gasolina: passou, em média, de R$ 4,13 para R$ 4,30.

História agredida

Construções “modernosas” estão sendo erguidas no Sítio Histórico de São Mateus. Se os membros do Conselho Estadual de Cultura tiverem um tempinho de dar uma passagem por lá...

Pra posteridade

“Meu Olhar Ácido e Lisérgico”, livro póstumo do poeta Tércio Ribeiro de Moraes, será lançado nesta quinta-feira, às 19h, na Biblioteca Pública Estadual. O preço do exemplar: R$ 25.

Pode isso, Arnaldo?

O ex-ministro e ex-deputado Aldo Rebelo foi do PCdoB ao Solidariedade de Paulinho da Força. Alguma coisa está fora da ordem, né?





Alô, eleitor!