Inadmissível que quem ganha R$ 1.903 pague Imposto de Renda no Brasil, país que cobra caro e entrega pouco à população. Se a tabela estivesse ajustada, a faixa de isenção estaria em R$ 3.556. Ao não corrigir a tabela, além de cobrar mais de todo mundo, o governo represa milhões de trabalhadores, justamente os de renda mais baixa, dentro da faixa dos que devem pagar IR. A cada ano que passa, o Leão está mais esfomeado e injusto.