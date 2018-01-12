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Opinião

A cada ano que passa, o Leão está mais esfomeado e injusto

Inadmissível que quem ganha R$ 1.903 pague Imposto de Renda no Brasil, país que cobra caro e entrega pouco à população

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 06:55

Públicado em 

12 jan 2018 às 06:55

Colunista

Não corrigir a tabela do Imposto de Renda é o mesmo que aumentar a carga tributária. Num país em que os impostos engolem 36% do PIB, isso já é bem grave, mas o pior é o fato de a mordida pegar justamente no bolso do trabalhador de classe média. Uma injustiça tributária sem tamanho.
Inadmissível que quem ganha R$ 1.903 pague Imposto de Renda no Brasil, país que cobra caro e entrega pouco à população. Se a tabela estivesse ajustada, a faixa de isenção estaria em R$ 3.556. Ao não corrigir a tabela, além de cobrar mais de todo mundo, o governo represa milhões de trabalhadores, justamente os de renda mais baixa, dentro da faixa dos que devem pagar IR. A cada ano que passa, o Leão está mais esfomeado e injusto.

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