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  • 41ª Festa da Polenta espera levar 70 mil pessoas a Venda Nova
Sete dias de festa

41ª Festa da Polenta espera levar 70 mil pessoas a Venda Nova

Em 2019, evento traz shows de Ira!, Henrique & Juliano, Gustavo Mioto e outras novidades

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 18:34

Publicado em 

02 out 2019 às 18:34
Tradicional tombo da polenta, na Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Afepol
Outubro chega com uma boa desculpa de ir para a região Serrana comer bem. Afinal, a Festa da Polenta chega com muita comida feita pelas nonas e música para animar os turistas que devem lotar a cidade de Venda Nova do Imigrante mais uma vez.
Tendo começado em 1978 com um público de 150 pessoas e a vontade de reunir pessoas para celebrar a cultura italiana, o evento cresceu e evoluiu. Nos 40 anos de festa, completados ano passado, 60 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o famoso Polentão, para comer muita polenta e curtir os shows nacionais.
Neste ano, a organização espera muito mais gente. "Esperamos mais de 70 mil visitantes para provar as nossas polentas, que neste ano tem novidade", adianta o diretor cultural a Associação Festa da Polenta (Afepol), Demian Caliman.

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Venda Nova se prepara para a 41ª Festa da Polenta

A novidade a que ele se refere é a diversidade de molhos para acompanhar as mais de 20 toneladas de polenta que serão feitas nos dias 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 de outubro. É a primeira vez que os visitantes poderão escolher além do tradicional molho bolonhesa, explica Demian. Entre as opções, estão os molhos funghi e de bacalhau.
Mas nem só de comida vive o homem, pelo menos nos dias de Festa da Polenta. Para queimar as calorias, muitos shows estão previstos na programação, com destaque para as apresentações de Ira!, Henrique e Juliano, Gustavo Mioto.
A dupla sertaneja Henrique e Juliano Crédito: Facebook/Henrique e Juliano
Vale lembrar que os valores de entrada na festa variam de acordo com o dia e atração. Nos dias 4 e 10, ninguém paga para entrar. Já nos dias 6 e 13, os visitantes pagam R$ 10  em qualquer horário. Este mesmo valor é cobrado nos dias 5, 11 e 12 no horário da manhã. Para os shows à noite, a organização cobra R$ 20 (dia 11), R$ 60 (dia 12) e R$ 80 (dia 5).
Além da diversão, a festa traz retorno para a economia de Venda Nova do Imigrante. Sem dar detalhes de quanto cada turista gasta em média no evento, Demian Caliman lembrou a importância da festa para a cidade.
"É o evento cultural mais importante da cidade, que traz turistas, movimenta a economia e celebra a cultura italiana para todos que nos visitam"
Demian Caliman - Diretor da Afepol
Já ficou animado? Então, se liga na programação dos dias de festa.

41ª FESTA DA POLENTA 

  • Quando: dias 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 de outubro
  • Onde: No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão)
  • INGRESSOS: à venda no site www.superticket.com.br
  • Dia 4: gratuito
  • Dia 5: R$ 10 (10h às 17h) e R$ 80 (3º lote/depois das 17h)
  • Dia 6: R$ 10 (10h às 17h)
  • Dia 10: gratuito
  • Dia 11: R$ 20 (1º lote)
  • Dia 12: R$ 10 (10h às 17h) e R$ 60 (2º lote/depois das 17h)
  • Dia 13: R$ 10 (10h às 17h)

SEXTA - 04/10/2019

  • 21h – Abertura da 41º Festa da Polenta
  • 21h30 – Eleição da 29º Rainha da Polenta
  • 23h30 – Show com Banda Aerosom

SABADO - 05/10/2019

  • 10h – desfile Típico Cultural
  • 11h – Almoço Tipico
  • 11h – Show com Toni Boni
  • 13h – Apresentação de dança Sempre Avanti
  • 13h30 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone
  • 13h50 – Apresentação do Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti Colori
  • 14h10 – Show com Familia dal Ponte
  • 14h30 – Tombo da Polenta
  • 16h – Apresentação do Grupo Folcloristico Pietra Azurra
  • 16h20 – Apresentação do Grupo Bailado Italiano de Varre-Sai
  • 17h – Pausa Técnica
  • 20h – Show com Banda Rock Road
  • 22h – Show com Ragazzi dei Monti
  • 0h – Show com Henrique e Juliano
  • 02:00 – Show com Evidance

DOMINGO 06/10/2019

  • 9h – Missa Igreja Matriz
  • 10h30 – Show com Leandro Bellumat
  • 11h – Almoço Tipico
  • 12h30 – Apresentação de dança com Grupo dei Bambini
  • 13h10 – Apresentação do Coral Sol da Manhã
  • 13h50 – Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo
  • 14h40 – Show com Ragazzi dei Monti
  • 15h – Tombo da Polenta
  • 17h – Apresentação do Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa
  • 17h20 – Apresentação do Grupo Di Ballo Nova Trento
  • 17h40 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Luce dei Monti
  • 18h – Apresentação do Grupo Fiori Di Pendanga
  • 18h20 – Show com Familia dal Ponte

QUINTA - 10/10/2019

  • 19h – Show com Toni Boni
  • 20h30 – Show com Ragazzi dei Monti
  • 20h30 - Tombo da Polenta

SEXTA - 11/10/2019

  • 21h – Show com Brasitalia
  • 23h – Show com Ira!
  • 0h30 – Show com Zoom Boxx

SABADO - 12/10/2019

  • 10h – desfile Tradicional das Familia de Venda Nova do Imigrante
  • 11h – Almoço Tipico
  • 11h – Show com Gioco Di Mora
  • 13h – Apresentação de dança Sempre Avanti
  • 13h40 – Show com Toni Boni
  • 14h30 – Tombo da Polenta
  • 17h – Pausa Técnica
  • 20h – Show com Banda Groove
  • 21h30 – Show com Ragazzi dei Monti
  • 23h15 – Show com Alvaro Nobre
  • 1h – Show com Gustavo Mioto

DOMINGO - 13/10/2019

  • 9h – Missa Igreja Matriz
  • 10h30 – Show com Mirano Schuler
  • 11h – Almoço Tipico
  • 12h30 – Apresentação de dança com Grupo dei Bambini
  • 13h10 – Apresentação do Coral Sol da Manhã
  • 13h50 – Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo
  • 14h40 – Show com Ragazzi dei Monti
  • 15h – Tombo da Polenta
  • 17h30 – Show com Toni Boni
  • 19h30 – Show com Marcos e Willian

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