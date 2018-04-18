É hora de Aécio prestar contas à Justiça

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) agora é réu em ação penal Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O Supremo, ao receber a denúncia contra Aécio Neves por corrupção passiva e obstrução de Justiça, cumpre seu papel institucional diante de acusações tão graves contra o senador. Sob tamanha suspeição, seria inaceitável livrá-lo de uma ação penal. A decisão unânime abre caminho para que o tucano responda pela sua conduta nada republicana registrada nas gravações de conversa com Joesley Batista, em março do ano passado.

A Justiça mantém assim seu compromisso com a isenção. A sociedade tem demandas bem definidas: exige que se investigue e se condene qualquer político envolvido em ilícitos, sem distinção. Caso se comprovem os crimes, o lugar de Aécio é na cadeia, onde já estão Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha... A luta contra a corrupção deve estar acima de denominações partidárias e ideologias, como este jornal faz questão de ressaltar desde que a Lava Jato começou a mostrar resultados.

O tucano, que em 2014, numa eleição diputadíssima com Dilma Rousseff, viu-se às portas do Planalto, agora está sentado no banco dos réus. A Justiça é para todos...