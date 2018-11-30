É Casa ou PH? Em atos e palavras, governador eleito repete o atual

Renato Casagrande e Paulo Hartung Crédito: Reprodução

Da série: é Casa ou PH? "A gestão fiscal é fundamental para que a gente possa alcançar a sensibilidade social e o ambiente de competitividade". A frase é de Casagrande. Mas bem poderia ser de Hartung. No plano de governo do socialista, um dos seis eixos é "responsabilidade fiscal e social" (juntas).

Essa ideia de que a responsabilidade social não vive sem a fiscal está na base deste terceiro governo de Hartung que está prestes a se encerrar. Para Hartung, a responsabilidade fiscal é justamente o que possibilita a responsabilidade social, já que um Estado quebrado não tem condições de prover à população aquilo que se espera dele. Essa ideia está expressa inclusive em artigos assinados por Hartung em publicações nacionais.

Nesse campo dos cuidados com as contas públicas, é curioso como, nesta fase de transição de governos, Casagrande tem repetido em grande parte exatamente o que fez Hartung na transição de 2014 para 2015 (quando os papéis dos dois eram contrários): rebaixando expectativas e refazendo o Orçamento Estadual deixado para o ano que vem.

"Eu não posso pisar no acelerador e depois ter que chegar no meio do ano e desacelerar, em termos de custeio, de pessoal, de investimentos. Então tenho que ser conservador na elaboração do orçamento. Farei e apresentarei na Assembleia Legislativa um orçamento muito semelhante em termos de expectativa de receita e de despesa ao orçamento aprovado no final do ano passado e que orienta os investimentos deste ano no governo do Estado. A incerteza me leva a ser cauteloso", declarou Casagrande a uma plateia de empresários, no último sábado (24).

"Também preciso reduzir expectativas. Porque pode ser que alguém que esteja terminando quatro anos de governo pendure e cole expectativas no orçamento para o ano que vem."