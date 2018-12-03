Vidigal quer tirar Contarato da Rede de Audifax

Como não atingiu a cláusula de desempenho, a Rede da ex-senadora Marina Silva estuda uma, o que pode mexer com o tabuleiro da política capixaba, como a coluna já mostrou. Mas não é somente a possível junção das siglas que pode movimentar a sopa de letrinhas do cenário político-partidário. Outras legendas passaram a "crescer o olho" para cima de alguns dos filiados à Rede e a outros partidos nem tão bem sucedidos nas urnas em outubro. Esses políticos, mesmo os com mandato, terão liberdade para buscar outro rumo.