Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa

Mitos e verdades sobre a calvície; entenda!

Ouça entrevista com a médica dermatologia, Daniella Sarkis

Publicado em 19 de Julho de 2025 às 10:18

Publicado em 

19 jul 2025 às 10:18
calvície
calvície Crédito: Shutterstock
Para homens ou mulheres, a queda de cabelo pode ser uma preocupação séria. Em algumas pessoas, pode se tratar de algo passageiro, ligado a momentos de estresse. Para outras, a queda de alguns fios pode significar mudanças para o resto da vida, com impactos até na autoestima. Mas afinal, o que é a calvície? Quais suas causas? É possível tratá-la? Nesta edição de Vida Longa CBN, vamos conversar com a médica dermatologista especialista em tricologia. Daniela Sarkis, para entender quais os fatores envolvidos na queda de cabelo.
VIDA LONGA CBN - 19-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados