Mitos e verdades sobre a calvície; entenda!

Para homens ou mulheres, a queda de cabelo pode ser uma preocupação séria. Em algumas pessoas, pode se tratar de algo passageiro, ligado a momentos de estresse. Para outras, a queda de alguns fios pode significar mudanças para o resto da vida, com impactos até na autoestima. Mas afinal, o que é a calvície? Quais suas causas? É possível tratá-la? Nesta edição de Vida Longa CBN, vamos conversar com a médica dermatologista especialista em tricologia. Daniela Sarkis, para entender quais os fatores envolvidos na queda de cabelo.