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Renata Rasseli

Vice-governadora do ES falará sobre sua trajetória na Bienal de SP

Jaqueline Moraes vai discursar sobre o tema “Trajetória de Impacto”, no Festival Virada da Virada, que reunirá voluntários de todo o país

Públicado em 

19 nov 2019 às 12:41
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Jaqueline Moraes: respeito por quem pensa diferente Crédito: Monica Zorzanelli
A vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, vai discursar sobre o tema “Trajetória de Impacto”, neste sábado (23), na Fundação Bienal de São Paulo em um pavilhão emblemático da arquitetura moderna brasileira que coloca em prática iniciativas artísticas, educativas e sociais. Trata-se do evento nacional Festival Virada da Virada com a proposta de pensar e construir um país mais justo para todos semeando a cultura do voluntariado. Durante o festival, especialistas ligados a diversos temas como Direitos Humanos, Meio Ambiente, Saúde e Sociedade discutem as questões mais urgentes do nosso tempo.
O evento esta dividido em quatro pilares sendo vida, vacação, verdade e vontade.  Jaqueline Moraes fará palestra no pilar Vontade e f falará sobre sua trajetória e de lições que desde sua vida de jovem empreendedora social. "Pretendo inspirar os voluntários a correrem riscos, errarem, aprenderem com seus erros e se transformarem em voluntários/empreendedores".

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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