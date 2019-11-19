Vice-governadora do ES falará sobre sua trajetória na Bienal de SP

A vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, vai discursar sobre o tema “Trajetória de Impacto”, neste sábado (23), na Fundação Bienal de São Paulo em um pavilhão emblemático da arquitetura moderna brasileira que coloca em prática iniciativas artísticas, educativas e sociais. Trata-se do evento nacional Festival Virada da Virada com a proposta de pensar e construir um país mais justo para todos semeando a cultura do voluntariado. Durante o festival, especialistas ligados a diversos temas como Direitos Humanos, Meio Ambiente, Saúde e Sociedade discutem as questões mais urgentes do nosso tempo.