Vice-governadora do ES contará sua história no TEDx Niterói

Depois de participar como palestrante da primeira edição da Virada da Virada, na Fundação Bienal de São Paulo, a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, foi convidada para participar do TEDx Niterói, que será realizado no dia 18 de dezembro, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Complexo Reserva Cultural em Niterói/RJ, com o tema "Imprevisível: Transformando o futuro". Sua "Trajetória de Impacto", tema de sua apresentação, tem sido tema em vários movimentos que se interessam pela história de vida da ex-camelô e líder comunitária para impactar outras mulheres.
FELIZ ANIVERSÁRIO!
CONGRESSO DO SONO
A médica do sono Jéssica Polese está em Foz do Iguaçu para o Congresso Brasileiro do Sono 2019. O evento terá a participação de nove palestrantes internacionais.
PRÉ-RÉVEILLON
FÉRIAS
ESCOLA PARA PALESTRANTES
Lucas Fonseca, Anderson Rocha, Claudio Rabelo e Desiery Marchini são algumas das presenças confirmadas no evento “Escola de Palestrantes”, que acontece nestas sexta e sábado em Vitória e promete ensinar as técnicas para quem deseja uma carreira no mundo das palestras.
COQUETEL
FESTA
TARDE DE JOIAS
Ane Zorzanelli convida para o segundo aniversário de sua joalheria nesta quinta (05), na Praia do Canto.
ALMOÇO DE NATAL
Emar Batalha convida para almoço natalino em prol da Acacci, nesta quinta-feira (05), em restaurante da Aleixo Netto. A anfitriã pede que as convidadas escolham um look nas cores branco, vermelho, verde, prata ou dourado para celebrarem o ano.