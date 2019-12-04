Vice-governadora do ES contará sua história no TEDx Niterói

Jaqueline Moraes é a vice-governadora do ES. Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de participar como palestrante da primeira edição da Virada da Virada, na Fundação Bienal de São Paulo, a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, foi convidada para participar do TEDx Niterói, que será realizado no dia 18 de dezembro, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Complexo Reserva Cultural em Niterói/RJ, com o tema "Imprevisível: Transformando o futuro". Sua "Trajetória de Impacto", tema de sua apresentação, tem sido tema em vários movimentos que se interessam pela história de vida da ex-camelô e líder comunitária para impactar outras mulheres.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Lamir Quintela Torres, a aniversariante Alzira Torres e os netos Bento e Isadora: noite de parabéns pra você! Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

CONGRESSO DO SONO

A médica do sono Jéssica Polese está em Foz do Iguaçu para o Congresso Brasileiro do Sono 2019. O evento terá a participação de nove palestrantes internacionais.

PRÉ-RÉVEILLON

Thiago Garcia, Pedro Paulo Moyses e Tito Dias Kalinka com o casal André e Giovana Rosa: lançamento do réveillon em beach bar na Praia de Camburi Crédito: Monique Janutt

FÉRIAS

Shirley e Ariosto Santos: passeio em Orlando. Crédito: divulgação

ESCOLA PARA PALESTRANTES

Lucas Fonseca, Anderson Rocha, Claudio Rabelo e Desiery Marchini são algumas das presenças confirmadas no evento “Escola de Palestrantes”, que acontece nestas sexta e sábado em Vitória e promete ensinar as técnicas para quem deseja uma carreira no mundo das palestras.

COQUETEL

Chris Moraes, Kaiky Plaster e Mariana Morena: em lançamento de pré-réveillon da Ilha. Crédito: MONIQUEJANUTT

FESTA

Elisa Reche, Juliana Magalhães e Fernão Chab: preview de réveillon na orla da Praia de Camburi. Crédito: divulgação

TARDE DE JOIAS

Ane Zorzanelli convida para o segundo aniversário de sua joalheria nesta quinta (05), na Praia do Canto.

ALMOÇO DE NATAL