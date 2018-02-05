Verão no ES: as piscinas naturais da Praia de Parati, em Anchieta

Está na hora de convidar os amigos e a família para um programa diferente à beira-mar. A Praia de Parati, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, é pouco frequentada por banhistas porque suas águas são cheias de pedras, que podem machucar. Mas, certamente, dá para curtir as piscinas naturais formadas entre as pedras e fazer um piquenique de cinema! O visual colabora. Então, vamos? Só não vale deixar o lixo no local, hein!

A poucos quilômetros da entrada de Anchieta, a Praia de Parati está ali, em uma entrada à direita (para quem vai de Vitória). Por lá, uma avenida principal cerca toda a orla, com casas e nenhum quiosque. Até por isso, a pedida de um lanchinho é perfeita, não é mesmo? A atividade pesqueira é ativa na região, com vários barquinhos ancorados. Há até uma comunidade de pescadores no local.

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Um pouco à esquerda da praia, também há uma ilhota que fica próxima da areia e nem precisa nadar para chegar até ela. Mas, com certeza, o visual rende fotos que vão bombar nas redes sociais. Embora não dê para nadar, o visitante consegue chegar até essa ilha andando – com cuidado - ou aproveitar algumas pequenas piscinas naturais que se formam nas pedras quando a maré começa a esvaziar.

O mar, tranquilo, também permite uma boa caminhada com os pés na água. A praia tem uma extensão generosa e depois do piquenique a ordem é dar uma andada pelo local para conhecer Parati de todos os ângulos possíveis. Além da caminhada, é possível realizar esportes que envolvem a força do vento, como, por exemplo, o windsurf.

SERVIÇO

Como chegar: o acesso é feito pela BR 101 e o local é totalmente asfaltado Estrutura: não há quiosques na região