Tranquilidade e contato com a natureza no ES? Cachoeira Alta é a pedida

Se você quer aproveitar um fim de semana de verão em meio a natureza, para ouvir o som dos pássaros, sentir a brisa no rosto e se desligar da rotina acelerada, nem precisa sair do Espírito Santo. Ou se você não é capixaba, pode vir pra cá!

Por aqui, existem lugares que mais parecem um paraíso preservado, como a Cachoeira Alta, em Cachoeiro de Itapemirim. Como o nome já revela, a queda d'água é grande e impressiona, formando uma espécie de prainha em sua volta, onde é possível tomar banho. As andorinhas também são responsáveis por um verdadeiro show ao levantarem voo e depois se aglomerarem nas pedras da cachoeira.

26/12/2018 - Cachoeira Alta, no distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Fernando Madeira

A cachoeira fica dentro da propriedade do casal Gelson e Denise, que moram lá. Quem recebeu a equipe de reportagem do Gazeta Online foi a senhora, que veio andando descalça até a porteira, que costuma ficar trancada. Quem chegou antes dela foram os cachorros. Então, cuidado, ao chegar, buzine ou telefone antes (serviço).

A estrutura do ambiente é bem simples, possui dois banheiros e um bar, onde é possível comprar salgados, petiscos e algumas bebidas. Se o visitante quiser levar o seu lanche de casa, pode, pois a entrada de comida é permitida. No entanto, as bebidas devem ser compradas lá dentro.

Para entrar é cobrado uma taxa de R$ 5,00 por pessoa, e o horário de permanência vai das 7h às 18h, com exceção do visitante que quiser acampar. Como a cachoeira não fica próxima de outros atrativos, essa pode ser uma boa solução para descansar antes de voltar para casa. Ou então, seguir viagem no estilo "bate e volta".

Quem sai de Vitória, para chegar ao local, que fica no distrito de São Vicente, deve seguir pela estrada que liga Cachoeiro a Castelo. Antes de chegar no Distrito de Conduru, haverá uma entrada à direita que dá acesso ao distrito de São Vicente. Segue por essa estrada e entra à esquerda. A partir daí, o trajeto será de estrada de chão até o acesso da cachoeira. A viagem leva entre uma hora e meia a duas horas.

Cachoeira Alta

Endereço: ES 486, km 34, entrada pela Usina São Miguel, no distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim/ES

Horário de Funcionamento: durante todos os dias, das 7h às 18h, basta chegar e se identificar. Sujeito a conferir se os responsáveis estarão no local.

Valor: R$ 5,00 por pessoa para passar o dia