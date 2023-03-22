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Instagram: @faydabelo / Montagem: A Gazeta
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Importunação sexual é tema de live do Todas Elas, de A Gazeta

A importunação sexual é considerada crime e, portanto, passível de punição.  Evento virtual terá a participação da advogada Fayda Belo, especialista em crimes de gênero, direitos discriminatórios e feminicídio

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em

22 mar 2023 às 10:01
A Gazeta promove, a partir das 15h desta quarta-feira (22), uma live para abordar a importunação sexual e ajudar mulheres a reconhecer e lidar com o problema. O evento virtual terá a participação da advogada Fayda Belo, especialista em crimes de gênero, direitos discriminatórios e feminicídio.
A live faz parte do projeto Todas Elas, que busca levar informações sobre mulheres, e, especialmente, para mulheres, sobre temas como violência de gênero, empreendedorismo, entre outros.
A importunação sexual foi tema de debate em todo o país, nos últimos dias, depois que dois participantes do Big Brother Brasil foram expulsos do reality show após carícias em uma convidada do programa sem consentimento. A prática é considerada crime e, portanto, passível de punição.
A apresentação será conduzida pela editora do Núcleo de Reportagens e Projetos de A Gazeta Mikaella Campos. A transmissão do conteúdo será feita por meio do site e das redes sociais, sem necessidade de cadastro prévio.

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