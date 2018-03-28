Temporada das artes aberta: mais de 75 museus no ES para visitar

Temos (quase) certeza de que você não sabia que no Espírito Santo existem 79 museus à disposição da população. Eles abrangem desde a história capixaba, como o Museu do Colono e o Solar Monjardim, até a evolução de tecnologias, como o Museu do Telefone, passando pelos locais que recebem exposições de arte moderna.

Por sinal, agora começam as temporadas de exposições. Neste mês, foi aberta na Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, a mostra "Tessitura: coleção Jose Ronaldo da Rocha Copolillo & Família" que traz 24 obras de artistas atemporais como Di Cavalcanti, Lígia Clarck, Tomie Ohtake, Tarsila do Amaral, Portinari, Levino Fanzeres, Djanira, Guignard, Volpi, Clóvis Graciano, Burle Marx, Orlando Teruz, Sonia Ebling,Amilcar de Castro, Bruno Giorgio, Antônio Maia, José Pancetti, Manabú Mabe, Milton da Costa, Enrico Bianco, Rubem Valentim eIsmael Nery. A exposição fica até o dia 5 de maio e tem entrada franca.

Ainda no Centro, mais especificamente na Cidade Alta, o Palácio Anchieta encerra, neste domingo (1), a exposição "RB40 – Ronaldo Barbosa 40 Anos de Arte e Design", que celebra os 40 anos de carreira do pioneiro do design no Estado. As instalações são compostas por um acervo cuidadosamente selecionado pelo próprio Ronaldo e por sua equipe do Studio Ronaldo Barbosa, que ajudou na seleção dos projetos de design. São cerca de 70 obras que representam sua produção artística desde 1969 até os dias de hoje.

Além dos museus, as galerias de arte também estão com novas exposições trazendo o melhor da arte contemporânea e alguns acervos. Um exemplo é a Matias Brotas arte contemporânea, que abriu seu calendário de 2018 trazendo à Vitória 14 artistas e 38 obras inéditas no Estado. Com curadoria de Isabel Portella, a exposição “De Sangue e Ossos” contempla uma seleção de diferentes suportes artísticos, de instalações a vídeos, objetos e fotografia. Adrianna Eu, Antonio Bokel, Carla Chaim, Ana Paula Oliveira, Nino Cais, Anna Bella Geiger, Celina Portella, Ana Hortides, Lara Felipe, Ana Teixeira, Vanderlei Lopes, Suzana Queiroga, Zé Carlos Garcia e Renato Bezerra de Mello ocuparão a galeria em um diálogo provocativo em torno da pergunta: Que espaços ocupamos no mundo?

Ainda neste mês, a capital capixaba ganhou um importante reforço em sua cena cultural. Localizada a Rua Nestor Gomes, Centro de Vitória, a Galeria Casa Tutti abre como um espaço dedicado a apresentar obras de artistas consagrados e a trabalhar a formação de artistas emergentes na cena das artes visuais do Espírito Santo e do Brasil.

A nova galeria está localizada na Casa Tutti, instalada em uma edificação tombada pelo patrimônio histórico municipal. A inauguração é com a exposição “Improvável”, apresentando obras de Portinari, Di Cavalcanti, Guignard, Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Waltércio Caldas, José Bento e Gabriela Machado, conceituados artistas visuais do Brasil, responsáveis pelo fortalecimento da arte brasileira no cenário mundial e produtores de algumas das obras mais marcantes do país.

Ainda na capital, Rick Rodrigues abriu sua nova exposição Casa 34 , na Sala 2 da Galeria de Arte Espaço Universitário (UFES), em Goiabeiras. O artista plástico apresentará seus desenhos bordados sobre lenços de algodão de padrões florais ou lisos e outros suportes, como fitas voil; fotografias; brinquedos e miniaturas de sua coleção pessoal ou garimpados a partir da imersão nas memórias da casinha de número 34, do Centro de João Neiva/ES – antiga residência de seus avós paternos, demolida em 2016.

Os shoppings também se tornam espaços de arte, quando abrem suas portas para exposições. Como já aconteceu no Shopping Jardins e Vitória, o Moxuara recebe uma mostra. O artista selecionado é o jovem Hiago Silva, que pela primeira vez expõe numa mostra individual em Cariacica. Com 23 anos, ele conseguiu apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica (Semcult) que, juntamente com o shopping, indica artistas da cidade para ocuparem o espaço comercial, dando um viés cultural ao empreendimento.

Entre as obras, quadros com retratos de atores, cineastas, escritores, gênios da pintura, músicos como Marlon Brando, Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Rubem Braga e Renato Russo. Seus semblantes foram registrados e realçados por uma paleta de cores vigorosas e contrastantes por meio de acrílica sobre tela, flertando com a cultura e o imaginário pop. A mostra fica até o dia 9 de abril em exposição.

APOIO

João Gualberto, Secretário de cultura Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

O Estado pretende ainda criar políticas inclusivas que fomentem mais a ida das pessoas a espaços culturais e museus. Mas, na prática, o que o Governo fará para que isso aconteça? Segundo o secretário, a ideia intensificar a educação, criando aulas e fazendo projetos de conscientização.

De acordo com João Gualberto, isso é pensado sobretudo para que participem alunos da Escola Viva, demais escolas públicas das redes estaduais e municipais e jovens em situação de vulnerabilidade. "Eles têm que ser os nossos maiores visitantes. E esse trabalho é feito com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) para que os professores desenvolvam algum trabalho que envolva a arte", destaca.

Para ele, esse incremento da educação de base vai fazer melhorar o hábito dos capixabas no sentido de visitarem mais os museus. E, para isso, explica um conceito chamado de "museologia social". "Tem que existir um diálogo com a comunidade, que é responsável por toda a ação da base comunitária. Você agrega setores mais vulneráveis, que não teriam acesso a esse tipo de atividade em condições normais", destaca.

Segundo o secretário, o papel da Cultura estadual é impulsionar o consumo de artes com essa interlocução com a juventude, "sobretudo com a juventude mais carente", frisa Gualberto.

MUSEU DO COLONO

Museu do Colono será reaberto no dia 4 de abril de 2018 Crédito: Divulgação/Secult

Para exemplificar parte do que representa essa nova onda para incentivar a ida aos museus, o secretário usa o Museu do Colono, em Santa Leopoldina, que será reaberto no dia 4 de abril. O local foi totalmente repaginado, após um período em obras, será inaugurado no fim deste mês. "A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi responsável pela recuperação de algumas obras, livros, fotos e objetos. Usamos um projeto do arquiteto Gregório Repsold para basear a reforma. Quem chegar lá, agora, vai se deparar com um novo molde do que é um museu", garante.

Por lá, essa ideia de colaboração das artes vai ser colocada em prática. "Fizemos um projeto metodológico novo para o Museu do Colono. Ele vai deixar de ser apenas um museu para se tornar um espaço de mais integração com a comunidade. Ou seja, isso significa engajar mais jovens, adolescentes e crianças", frisa. O secretário defende que será dado início ao trabalho com um determinado volume de atividades, como aulas de música, junto das escolas. "Queremos que o museu seja um espaço vivo, um museu moderno", exclama

MAPEAMENTO

Gazeta Online fez um mapeamento de todos os museus catalogados pelo Governo do Estado. Confira: fez um mapeamento de todos os museus catalogados pelo Governo do Estado. Confira:

VILA VELHA

- Museu da Vale: registrar, preservar e expor a história da Ferrovia Vitória-Minas. Expor as obras de arte contemporânea e promover a integração entre a comunidade, museu, obras e sua história. Telefone para contato: (27) 3333-2484. Endereço: Pátio da Antiga Estação Pedro Nolasco, Argolas.

Museu Vale Crédito: Divulgação

- Museu do Convento Nossa Senhora da Penha: Museu com o intuiuto de preservar as peças e herança religiosa do convento. Telefone para contato: (27) 3329-0420. Endereço: Convento da Penha, Prainha.

- Centro de Documentação e Memória Garoto: Resgatar, ordenar e divulgar a memória da Chocolates Garoto. Telefone de contato: (27) 3320-1000. Endereço: Praça Meyerfreund, 1, Glória.

- Forte de São Francisco Xavier de Piratininga (Forte da Barra): Tem como objetivo preservar a memória de um dos principais pontos de defesa do Espírito Santo. Telefone de contato: (27) 3229-3838. Endereço: 38º Batalhão de Infantaria - Praia de Piratininga, Prainha.

- Casa de Memória de Vila Velha: Resgatar e cultuar a memória de Vila Velha. Telefone de contato: (27) 3139-1923. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Prainha.

Casa da Memória, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

- Museu e Atelier Homero Massena: Residência do pintor Homero Massena. Telefone de contato: (27) 3388-4311. Endereço Rua Antônio Ferreira Queiroz, 281, Prainha.

TOUR VIRTUAL | Conheça o Museu Homero Massena:

VITÓRIA

- Galeria Homero Massena: Dar visibilidade à produção artística e validá-la. Telefone de contato: (27) 3132-8395. Endereço: Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta.

- Museu Solar Monjardim: Atuar de forma segura e ética no desenvolvimento das atividades museais, históricas e culturais, junto à comunidade local, nacional e internacional, fornecendo serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente, sendo socialmente responsável, considerando as diretrizes do Governo Federal e contribuindo para a preservação da história do Estado do Espírito Santo. Telefone para contato: (27) 3223-6609. Endereço: Rua Paulino Muller, Jucutuquara.

- Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo: Ser um espaço de apresentação e discussão das artes visuais, contemplando tanto a produção da tradição artística como a arte contemporânea, através de exposições, mostras, cursos, seminários, palestras e outras atividades pertinentes à área. Conservar as obras de arte do acervo, garantindo sua segurança e integridade. Ser um museu voltado para o incentivo à pesquisa, proporcionando conhecimento crítico da cultura e da arte, e desenvolver, em parceria, com outras entidades culturais, projetos, programas e atividades afins, começando no museu e estendendo suas fronteiras. Telefone para contato: (27) 3335-2332. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro.

Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), no Centro de Vitória, está fechado para reformas Crédito: Divulgação/Secult

- Matias Brotas: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, Vitória. Telefone de contato: (27) 3327-6966. Até o dia 4 de maio está em cartaz a exposição "De Sangue a Osso", com curadoria de Isabel Portella. Ela nos remete a pensar o corpo e o espaço no mundo contemporâneo. As obras questionam estruturas, ossos e esqueletos que sustentam e organiza, mas também trazem o corpo vivo, produtivo de sensações e afetos.

- Palácio Anchieta: Erguido sobre as estruturas do Colégio e Residência São Tiago, erguido no século XVI com o objetivo de servir como Colégio Jesuíta. O Colégio funcionou até 1759, quando passou a ser da sede do governo da capitania do Espírito Santo.

TOUR VIRTUAL | Conheça uma exposição no Palácio Anchieta:

- Museu do Telefone: Despertar no visitante, principalmente o infanto-juvenil a criatividade e o desejo da invenção. Transportar o visitante numa viagem imaginária no mundo da evolução das comunicações e como ele chegou a ser o que é hoje. E finalmente qual foi o impacto ambiental do sistema wireless. Para isso temos um complemento ecológico. Telefone para contato: (27) 3200-2711. Endereço: Rua Dionísio Rosendo, 37, Centro.

- Museu de São Benedito do Rosário: Telefone de contato: (27) 3222-0387. Endereço: Igreja do Rosário - Rua Pereira Pinto, Centro.

- Galeria Casa Tutti: Rua Rua Nestor Gomes, 160, Centro, Vitória.O local sedia "Improvável". Lá, estão expostas obras dePortinari, Di Cavalcanti, Guignard, Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Waltércio Caldas, José Bento e Gabriela Machado.Durante a mostra, o capixaba terá oportunidade de conhecer pinturas, esculturas e desenhos que fazem parte do portfólio que consagrou cada um dos nomes presentes na mostra.

Fachada da galeria, espaço dedicado a obras de artistas consagrados e emergentes Crédito: Casa Tutti/Divulgação

- Museu do Lixo – SEMSE: Telefone de contato: (27) 3382-6771. Endereço: Rua São Sebastião, 405, Resistência.

- Museu Histórico de Ilha das Caieiras – Manoel Passos Lyrio – Museu do Pescador: Resgatar e valorizar a memória social e a cultura da região, além de ser um espaço de confluência de todas as manifestações culturais, visando principalmente o desenvolvimento social. Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de atividades que promovam e valorizem as manifestações culturais locais. Para tal, a pesquisa, o registro, a divulgação e o monitoramento permanente são essenciais para o alcance dessa missão. Telefone de contato: (27) 3323-9993. Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos, Ilha das Caieiras.

Museu Histórico de Ilha das Caieiras - Manoel Passos Lyrio - Museu do Pescador: Crédito: Divulgação/Secult

- Casa Porto das Artes Plásticas: Incentivar e apoiar a criação artística em seus aspectos inovadores, por meio do estímulo à reflexão e à experimentação, e proporcionar o acesso, a compreensão e a apreciação das manifestações da cultura visual ao maior número possível de pessoas. Telefone de contato: (27) 3381-6958. Endereço: Praça Treze de maio, 47, Centro.

- Museu Capixaba do Negro: Desenvolver a consciência negra e o conhecimento da arte africana e afrodescendente em todas as suas manifestações. Telefone de contato: (27) 3026-1989. Endereço: Avenida República, 121, Centro.

- Museu de Minerais e Rochas: Telefone para contato: (27) 3327-4298. Endereço: Parque Pedra da Cebola.

- Memorial Ministério Público ES: Telefone de contato: (27) 3194-4561. Endereço: Rua Humberto Martins de Paula, 350, Enseada do Suá.

- Galeria Emparede: Telefone de contato: (27) 99983-3068. Endereço: Rua Albuquerque Tovar,41, Santo antônio

- Galeria de Arte Espaço Universitário: Telefone de contato: (27) 4009-7853. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras.

- OÁ Galeria: Telefone de contato: (27) 3227-5443. Endereço: Servidão Aprígio de Freitas, 240 A.

- Galeria de Arte e Pesquisa na UFES: Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras.

- Espaço Expositivo Levino Fanzeres (Centro Cultural Sesc Glória): destina-se a abrigar exposições de arte contemporânea que permitam o desenvolvimento de um programa educativo junto ao público infanto-juvenil. Tem em sua proposta revelar novos talentos e estimular a produção de artistas e curadores iniciantes, bem como proporcionar ao público a oportunidade de conhecer obras de artistas consagrados no cenário artístico nacional e internacional. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Vitória. Telefone para contato: (27) 3232-4750.

AFONSO CLÁUDIO

- Museu das Grandes Guerras: museu com temática militar contendo peças histórias da época da Primeira e Segunda Guerra. Telefone para contato: (27) 99633-8918.

ÁGUIA BRANCA

- Museu do Imigrante Polonês: Museu privado que visa resgatar as tradições dos imigrantes poloneses. Telefone para contato: (27) 3745-1490 e (27) 99903-2985. Endereço: Avenida João Quiuqui, 200.

ANCHIETA

- Museu Nacional Padre Anchieta: Localizado no centro da cidade, anexo à Igreja o museu vista preservar a história de uma dos mais importantes personagens religiosos do estado. Telefone para contato: (28) 3536-3985. Endereço: Praça do Santuário, Centro.

- Casa da Cultura: Espaço que funcionou como Prefeitura Municipal, sede da Câmara dos Vereadores, Fórum e, atualmente, é a Casa da Cultura, contando com espaço para exposição de peças. Telefone para contato: (28) 3536-3143. Endereço: Rua Presidente Vargas número 161

ARACRUZ

- Museu Histórico Municipal de Santa Cruz: Criado para preservar a história da região de Santa Cruz, distrito da cidade, que serviu como importante porto durante o período Colonial e primeiros anos da República. Telefone para contato: (27) 3296-3755. Endereço: Avenida Presidente Vargas, Centro, Santa Cruz, Aracruz / ES

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

- Casa dos Braga: Museu-casa que tem como missão preservar a memória cultural, tendo vista a residência de Newton e Rubem Braga, escritores brasileiros de renome. Telefone para contato: (28) 3155-5272. Endereço: Rua 25 de Março, 28, Centro.

Casa dos Braga Crédito: Divulgação

- Museu Ferroviário de Cachoeiro de Itapemirim Domingos Lage: Tem como objetivo preservar, pesquisar, expor e manter viva a memória ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim e do Sul do Estado do Espírito Santo. Telefone para contato: (28) 3155-5691. Endereço: Rua Coronel Francisco Braga, s/n (Antiga Estação Ferroviária), Guandú.

- Casa de Cultura Roberto Carlos: Espaço dedicado a guardar a história de Roberto Carlos, músico mais popular do Brasil, e tornar público um vasto acervo na casa aonde ele nasceu e residiu. Telefone para contato: (28) 3155-5257. Endereço: Rua João de Deus Madureira, 13, Centro.

casa de cultura roberto carlos Crédito: Divulgação

- Fábrica de Pios: Espaço de exposição localizado dentro de uma fábrica de pios. Telefone para contato: (28) 3522-2259 e (28) 99979-3619. Endereço: Rua Gastão Pimenta Coelho, 39, Ilha da Luz Sala de Exposição Levino Fanzeres: Espaço destinado a exposição de arte. Telefone para contato: (28) 3155-5221. Endereço: Rua 25 de Março, 28, Centro.

CARIACICA

- Centro de Memória Águia Branca: Centro com o objetivo de preservar a memória do Grupo Águia Branco. Telefone para contato: (27) 2125-1132. Endereço: Rodovia BR 262, Km 5.

- Museu Militar: Museu com o objetivo de preservar a memória da Polícia Militar. Telefone para contato: (27) 3636-2990. Endereço: Rodovia José Sete, km 4,5

CASTELO

- Centro Cultural do Casarão da Fazenda do Centro: Casarão do período colonial que serviu como importante ponto de encontro social e comercial. Telefone para contato: 28 3542 6426. Endereço: Rod. Pedro Cola ES-166.

CONCEIÇÃO DO CASTELO

- Memorial Floriano Alaor: Memorial em homenagem a Frei Alaor, o primeiro pároco a presidir a paróquia da cidade. Telefone para contato: (28) 3547-1262. Endereço: Praça Osvaldo de Melo Rigo, Avenida José Grilo, Centro.

DOMINGOS MARTINS

- Museu Histórico da Colonização Alemã: Museu municipal com o objetivo de preservação da cultura dos imigrantes italianos que chegaram a cidade. Telefone para contato: (27) 3268-2550. Endereço: Avenida Presidente Vargas, 531, Centro.

- Casa da Cultura de Domingos Martins: Espaço para a apresentação e exposição de obras com temas variados, além de servir como centro de informações turísticas. Telefone para contato: (27) 3268-2550. Endereço: Avenida Presidente Vargas, 531, Centro.

FUNDÃO

- Casa da Cultura Dr. Mauro Mattos Pereira: Construída no ano de 1882, hoje funciona para exposição e eventos variados. Telefone para contato: (27) 3267-2282. Endereço: Rodovia Josil Agostini, 162, Centro.

GUAÇUÍ

- Museu da Saudade: Museu que conta com peças de mais de 100 anos de idade. Recebe esse nome como devido a metáfora que existe ao relembrar do passado por meio dos objetos do museu. Telefone para contato: (28) 999634337. Endereço: Rodovia ES-482.

IBATIBA

- Museu do Tropeiro: Museu municipal que pretende resgatar a memória e importância dos tropeiros. Telefone para contato: (28) 3543-1422. Endereço: Rua Salomão Fadlalah, 34, Centro.

IBIRAÇU

- Museu Zio Minio: Museu Familiar que reúne um acervo de documentos e fotos de famílias de imigrantes italianos que se estabeleceram na região. Telefone para contato: (27) 3257-3105. Endereço: Rodovia BR-101, anexo à Igreja de Santo Antônio. Distrito de Pendanga.

Crédito: Divulgação/Secult

ICONHA

- Museu Histórico Municipal de Iconha: Museu municipal que tem como objetivo preservar e perpetuar a história do município, bem como a importância dos imigrantes. Telefone: (28) 3537-2003. Endereço: Avenida Coronel Antônio Duarte, Moro do Paraíso.

IRUPI

- Museu do Zé: Museu privado e familiar que reúne uma exposição de peças para preservar os valores históricos.

IÚNA

- Museu Histórico de Iúna: Apresenta parte da história do município por meio de um acervo que reúne objetos, fotos e documentos. Telefone: (28) 99915-1303 Endereço: Rua Desembargador Epaminondas Amaral, Centro.

JERÔNIMO MONTEIRO

- Museu de História Natural do Sul do Espírito Santo: Museu administrado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com o objetivo de preservação e informar ao público temas referentes à história natural. Endereço: Avenida Governador Lindemberg, 316. Telefone para contato: (28) 3558 – 2531 ou (28) 99918 - 7031.

JOÃO NEIVA

- Centro de Cultura Eliezer Pereira Ramos: Espaço para a exposição de obras e que conta com documentos referentes à memória e história do município. Telefone para contato: (27) 3258 – 4744. Endereço: Avenida Presidente Vargas, Centro, ao lado do Fórum.

- Museu Ferroviário de João Neiva: Museu que preserva a história e a importância da estrada de ferro Vitória-Minas para a cidade de João Neiva. Encontra-se atualmente fechado.

- Museu Histórico de Demétrio Ribeiro: Museu que conta a história dos imigrantes do distrito de Demétrio Ribeiro, primeiro núcleo urbano da cidade. É necessária ao agendamento prévio da visita. Telefone para contato: (27) 3258–3124 ou (27) 3258 -3651.

LINHARES

- Museu Elias Lorenzutti: Tem como objetivo Identificar, pesquisar, catalogar, registrar, preservar e expor os espécimes da fauna brasileira para o conhecimento de diferentes gerações. Telefone de contato: (27) 3264-0883. Endereço: Rua João Francisco Calmon, 455, Araça.

- Museu Histórico de Regência: Resgatar, guardar, preservar e difundir os valores históricos e culturais da comunidade de Regência. Telefone para contato: (27) 3274-1090. Endereço: Rua Espírito Santo, Distrito de Regência.

- Museu Histórico do Degredo Martins Carapina: Resgatar, preservar, conservar e difundir a memória e a história da comunidade, através de um conjunto de elementos de valor cultural e ambiental. Telefone para contato: (27) 3274-5104. Endereço: Estrada Degredo/Pontal - Comunidade do Degredo.

- Museu Histórico do Pontal do Ipiranga Divina Borges: Ser um espaço de caráter permanente, administrado para interesse geral, a fim de resgatar, preservar, conservar e difundir a memória e a história da comunidade, através de um conjunto de elementos de valor cultural e ambiental. Telefone para contato: (27) 3274-5104. Endereço: Rua Juriti, Pontal do Ipiranga.

- Museu Histórico de Povoação Mestre Vicente Sabino: Telefone para contato: (27) 3274-2159. Endereço: Avenida Leopoldo Martins Moreira, Povoação.

MANTENÓPOLIS

- Museu Histórico de Mantenópolis: O Museu se inspira na Museologia Contemporânea se tornando espeço para encontros, apreciações e Manifestações Artístico-Cultural. Telefone para contato: (27) 3758 1129. Endereço: Praça Dom Luiz.

MARECHAL FLORIANO

- Centro Cultural e Comunitário Ezequiel Ronchi: Resgatar e preservar a história da imigração italiana na região. Telefone para contato: (27) 3288-3355. Endereço: Rua Busato, 148, Distrito de Araguaia.

- Museu do Esporte: Endereço: Rua Busato, 154, Distrito do Araguaia. Casa Rosa: Endereço: Distrito do Araguaia

MIMOSO DO SUL

- Museu São Pedro de Alcântara: Museu que pretende reproduzir a vida dos antigos cologos da época do ciclo do café. Telefone para contato: (28) 3555-1359. Endereço: Praça de São Pedro do Itabapoana - Aldeia de São Pedro do Itabapoana.

MUCURICI

- Museu do Contestado: Resgatar a memória da região, que durante muitos anos foi contestada pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 123.

MUNIZ FREIRE

- Museu Municipal de Muniz Freire: Museu com o objetivo de preservar a história do município. Telefone para contato: (28) 3544 1699. Endereço: Praça da Bandeira, 54, Centro.

MUQUI

- Museu Dr. Dirceu Cardoso, Muqui e Sua História (virtual): Registrar e preservar a história de Muqui, a fim de reverenciar os áureos tempos do café, que levaram Muqui não apenas a ser o mais importante sítio histórico, como também a sediar o mais famoso educandário do estado, na época, sob a batuta do Dr. Dirceu Cardoso, mais tarde senador da República.

SANTA LEOPOLDINA

- Museu do Colono: Museu com o objetivo de incentivar a cultura e a história da região de Santa Leopoldina. Telefone para contato: (27) 3266-1250. Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1.501, Centro.

SANTA MARIA DE JETIBÁ

- Museu da Imigração Pomerana: Museu com o objetivo de preservar a memória e expor fotografias e documentos sobre a cultura Pomerana. Endereço: Rua Dalmácio Espindula, 260, Centro.

Crédito: Divulgação/Secult

SANTA TERESA

- Instituto Nacional da Mata Atlântica: Instituto com o objetivo de colecionar, estudar o material biológico, pesquisa ecológica, educação ambiental e preservação da memória de seu fundador. Telefone para contato: (27) 3259-1182. Endereço: Avenida José Ruschi, 4, Centro.

- Casa Lambert: Umas das primeiras residências da região: Telefone para contato: (27) 3259-1611. Endereço: Rua São Lourenço.

- Museu Frei Agostinho Ramires Francisco: Telefone para contato: (27) 3259-2357. Endereço: São João de Petrópolis.

- Museu da Imigração e Cultura Italiana: Telefone para contato: (27) 3259-2357.

- Museu do Imigrante Italiano Bei Cantoni: Telefone para contato: (27) 3259-2357.

SÃO MATEUS

- Museu da Imagem e do Som: Telefone de contato: (27) 3767-1020. Endereço: Sítio Histórico Porto de São Mateus - Largo do Chafariz.

- Museu Municipal de São Mateus: O Museu Municipal de São Mateus tem por missão resguardar a memória, registrar, valorizar a identidade cultural de nossa gente, captar, organizar, preservar e expor objetos diversos que tenham importância histórica e cultural para o município de São Mateus, outros municípios da região Norte capixaba, outros municípios brasileiros e do exterior. Telefone de contato: (27) 3767-1020. Endereço: Praça Municipal, Centro.

- Museu Eclesiástico de Arte Sacra: Telefone de contato: (27) 3767-1020. Endereço: Avenida João XXIII, 586.

- Museu Aberto das Tartarugas Marinhas: Tem como objetivo mostrar ao visitante a relação entre a cultura regional e a brasileira, com o processo de extinção e recuperação das tartarugas marinhas. Endereço: Avenida Oceano Atlântico, Guriri. Museu da Saúde: Telefone de contato: (27) 3767-1020. Endereço: Rua Barão dos Aymorés, 92, Centro.

- Museu África Brasil Intercontinental: Atualmente fechado.

- Museu Imperial: Atualmente fechado.

SERRA

- Casa de Congo Mestre Antônio Rosa: Museu em homenagem ao mestre Antônio Rosa e que presa homenagear a cultura do congo. Telefone para contato: (27) 3251- 5870. Endereço: Rua Cassiano Castelo, Serra Sede.

- Sítio Histórico de Carapina: Telefone para contato: (27) 3251-5874. Endereço: Rua Alpheu Corrêa Pimentel, 144.

- Museu Histórico da Serra: Museu municipal com o objetivo de preservar, ampliar e divulgar a memória do município através de seus agentes históricos de construção de identidades, da vida social, cultural, política e econômica. Telefone de contato: (27) 3251-6636. Endereço: Avenida Cassiano Castelo, 22.

- Casa de Pedra: Telefone de contato: (27) 3252-6029. Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, Jacaraípe.

VIANA

- Galeria de Arte Casarão: Galera para exposições diversas. Telefone para contato: (27) 3255-1346. Endereço: Rua Getúlio Vargas, Centro.

VILA PAVÃO

- Museu Pomerano Franz Ramlow: Museu com o objetivo de manter a memória dos imigrantes pomeranos. Telefone de contato: (27) 3753-1358. Endereço: Saída para Córrego Santo Estêvão.

Museu Pomerano Franz Ramlow, em Vila Pavão Crédito: Divulgação/Secult