Superman completa 80 anos com muitas surpresas

Neste dia 18 de abril, o super-herói mais famoso do mundo - seja nos quadrinhos, nas animações ou no cinema - completa 80 anos. Criado em 1938 pela dupla Joe Shuster e Jerry Siegel, o Superman comemora aniversário com o retorno do visual bem conhecido do Homem de Aço: com a cueca por cima da calça.

Isso acontece com a publicação da edição especial da Action Comics, que chega a sua milésima edição - marca inédita para uma revista norte-americana de super-heróis. "A Action Comics #1000 representa um momento decisivo na história não apenas dos quadrinhos, mas de entretenimento, literatura e cultura pop. Não há maneira melhor de celebrar a popularidade duradoura do Superman do que dar a ele um visual que combina alguns elementos novos com o detalhe mais icônico do design clássico", disse Jim Lee, o ilustrador que desenhou a capa.

Ao longo desses 80 anos, o herói contou com algumas das maiores publicações de todos os tempos. Nomes históricos como Alex Ross, Mark Millar, Mark Waid e Alan Moore trabalharam em HQs históricas do personagem. Essa edição #1000 será especial e terá histórias variadas de nomes bem conhecidos. Liderados por um dos maiores colaboradores do Homem de Aço, Dan Jurgens, a edição vai trazer artistas de peso, além de uma história escrita pelo diretor de "Superman: O Filme" (1978), Richard Donner.

Entre os nomes estão o badalado roteirista Brian Michael Bendis, o famoso ilustrador Jim Lee - sucesso nos anos 90, Tim Sale (desenhista do "Longo Dia das Bruxas", "Vitória Sombria" e a premiada "Superman: As Quatro Estações") e Paul Dini (um dos gênios por trás das animações: Batman: the Animated Series, Superman Animated Series, Liga da Justiça animated).

Geoff Johns, Pat Gleason, Peter J. Tomasi, Michael Gaydos, Oliver Coipel, Tom King, Clay Mann, Jordie Bellaire, Brad Meltzer, John Cassaday, Laura Martin, Louise Simonson, Jerry Ordway, Scott Snyder e Marv Wolfman aparecem escrevendo uma nova história baseada em artes não publicadas da lenda Curt Swan.

"Veja o trabalho de gerações dos melhores escritores e artistas do primeiro super-herói! Desfrute de ensaios cintilantes de feiticeiros literários que ganharam os Prêmios Pulitzer e bateram nas listas dos best-sellers, incluindo Jules Feiffer, que revive suas memórias de quando a ACTION COMICS # 1 chegou aos jornais. Além disso, um ensaio histórico do editor convidado Paul Levitz e todas as mil capas ACTION COMICS apresentadas em um cartaz especial de 30 'x por 39,75'. Como bônus, um conto do Superman, inédito, dos anos 1940, escrito por Jerry Siegel com arte do estúdio de Joe Shuster, resgatado há cinquenta anos e escondido até agora!", diz o texto de divulgação da DC.





O PERSONAGEM

Como já é conhecido, Superman é de outro planeta. Com o nome de Kal-El, ele nasceu no planeta fictício de Krypton e foi mandado à Terra por seu pai, Jor-El, momentos antes do planeta explodir. O foguete caiu na Terra, na cidade de Smallville (ou Pequenópolis, como foi traduzida no Brasil), onde o bebê kryptoniano foi achado pelo casal de fazendeiros Jonathan e Martha Kent.

Conforme foi crescendo, ele descobriu que tinha habilidades diferentes dos humanos. Já adulto, ele esconde sua identidade de Superman sob a vida do pacato Clark Kent, um repórter no Planeta Diário. Toda essa fase de descoberta dos poderes e chegada a vida adulta foi explorada no seriado Smallville, exibido entre 16 de outubro de 2001 e 13 de maio de 2011, pela The CW. No Brasil, a exibição ficou a cargo do Warner Channel, na TV paga, e do SBT, na TV aberta.

Superman Crédito: Alex Ross / Divulgação

Evolução

Superman é um dos mais importantes personagens da cultura pop ocidental, sendo o primeiro herói dos quadrinhos a ter uma revista intitulada com seu nome: Superman #1, publicada no verão de 1939. Além disso, Superman foi licenciado e adaptado para diversas mídias, desde rádio até televisão e cinema.

Segundo o Wikipedia, a origem e poderes do Superman foram sendo expandidos e alterados gradativamente ao longo dos anos para acompanhar a evolução do público. Mas além dos poderes, a própria personalidade do herói evoluiu com o tempo.

Nas histórias originais de Siegel e Shuster, Superman era rude e agressivo. O personagem interferia para parar ladrões, bandidos, mortes e violência doméstica, com uma maneira de fazer mais brutal do que tem hoje e um código moral menos rigoroso do que o usado nas histórias atuais, causando até a morte dos vilões - embora essas mortes fossem raramente mostradas explicitamente. Isso tudo fez com que o personagem fosse acusado de ser fascista ou nazista.

Com o tempo, escritores que sucederam a dupla suavizaram o personagem e incutiram um senso de idealismo e código moral de conduta. Na verdade, isso aconteceu em 1940, quando o editor Whitney Ellsworth instituiu um código de conduta obrigatório para seus personagens, o que não permitiria Superman matar.

Confira outras curiosidades da história desse "coroa" que está mais forte e jovem do que nunca na cultura pop.

Com informações do Omelete.com.br.