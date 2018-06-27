Sindicato dos Comerciários do ES consegue imposto sindical na Justiça

Luísa Torre (interina)

Sindicato dos Comerciários, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Sindicomerciários foi à Justiça para obrigar as empresas a recolherem dos trabalhadores o imposto sindical deste ano. Até agora, já recebeu cerca de 20 liminares (decisões provisórias) favoráveis, o que abrange em torno de 10 mil empregados. A contribuição sindical, como se sabe, é no valor de um dia trabalhado e se tornou facultativa com a reforma trabalhista.

Próximos capítulos

Ainda cabe recurso, mas as empresas aguardam o julgamento de uma ação de inconstitucionalidade no STF, na quinta-feira, que pode fazer com que a contribuição volte para todos.

Treta na associação

Treta na Associação de Moradores da Praia do Canto. A promotora de Justiça Arlinda Maria Barros Monjardim, após uma denúncia, recomendou a suspensão da eleição da nova diretoria, sob pena de levar a briga para a Justiça.

Treta na associação 2

A assessoria jurídica considerou não haver problema e teve eleição ontem à noite, com chapa única. Na denúncia ao MP, consta que não houve publicidade do edital nem divulgação das eleições.

Águas paradas

Quatro balsas para travessia turística entre Vitória e Vila Velha já estão em águas capixabas, aguardando a construção dos cais para embarque e desembarque nas cidades. A demora custa em manutenção R$ 40 mil por mês.

Dá, não dá

A Prefeitura de Vitória diz que um dos píeres, próximo ao Hortomercado, já pode receber embarcações. Mas empreendedores dizem que não há condições de receber turistas ali.

Para o ano que vem?

Outro píer será feito na Praça do Papa. Segundo a prefeitura, foi feita licitação para o projeto executivo. Serão seis meses para entregá-lo.Depois tem outra licitação para a construção do píer. Ou seja...

Muita emoção

Essa é a Copa da decisão no final do segundo tempo?

Vermelhou

Rojo deixou os brasileiros que torciam contra a Argentina vermelhos de raiva.

Camelô democrático

A 10, do Neymar, não é mais a única opção de camisa da Seleção nos centenas de pontos de venda nada oficiais espalhadas pela Grande Vitória: as que carregam nome de Gabriel Jesus e Philippe Coutinho começaram a aparecer.

Na expectativa

Todo mundo tranquilovsky para o jogo da Seleção hoje? Para os que estão preocupados com a maldição da letra C na Copa do mundo, vale lembrar que Sérvia – em sérvio – começa com C.

A maldição do C

Para quem não sabe, desde 2010, o Brasil só ganhou jogos na Copa do Mundo contra seleções que começam com C, como Coreia do Norte, Costa do Marfim, Croácia, Camarões, Chile, Colômbia.

Charadas no samba

A MUG vai anunciar o tema de seu desfile no domingo, às 20h, em festa na quadra. Mas o Facebook da escola vem dando pistas do enredo todos os dias. Já publicou imagens do Jardim do Éden e da Branca de Neve recebendo a maçã da bruxa. Algum palpite?

Desaparecido

O pré-candidato Jair Bolsonaro voltou atrás e, agora, diz que participará dos debates. Mas na terça-feira (26), num evento que reuniu economistas dos pré-candidatos e investidores, o principal formulador de economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, não apareceu.

Referência em inovação

O colunista de A GAZETA e comentarista do programa CBN Inovação, Evandro Milet, assumiu uma cadeira no Conselho de Administração do Serpro, a maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo, em Brasília. Sucesso!

Tudo é festa