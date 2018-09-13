Sesa regulamenta visita de líderes religiosos aos hospitais

Nos hospitais, os líderes religiosos poderão ser acompanhados por auxiliares. Crédito: Divulgação

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) criou normas para cumprir a lei federal que prevê a visita de religiosos às unidades hospitalares do ES. A portaria, assinado pelo secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, garante que os líderes religiosos podem comparecer aos hospitais por iniciativa própria, a pedido da família ou da pessoa internada.

O religioso, porém, terá que se apresentar à direção da unidade de saúde com sua credencial eclesiástica, acompanhada de documento de identidade, e informar a quem pretende visitar e a atividade que deseja realizar.

A portaria da Sesa também prevê que a visita religiosa poderá ser interrompida a pedido da equipe de saúde, quando houver necessidade da realização de procedimentos ou quando o paciente for submetido a higienização, tiver que ser medicado, apresentar alguma intercorrência ou tiver que ser medicado. O deputado Esmael de Almeida foi o autor da indicação da lei ao governo do Estado.