Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Sesa regulamenta visita de líderes religiosos aos hospitais
Leonel Ximenes

Sesa regulamenta visita de líderes religiosos aos hospitais

Públicado em 

13 set 2018 às 18:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nos hospitais, os líderes religiosos poderão ser acompanhados por auxiliares. Crédito: Divulgação
A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) criou normas para cumprir a lei federal que prevê a visita de religiosos às unidades hospitalares do ES. A portaria, assinado pelo secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, garante que os líderes religiosos podem comparecer aos hospitais por iniciativa própria, a pedido da família ou da pessoa internada.  
O religioso, porém, terá que se apresentar à direção da unidade de saúde com sua credencial eclesiástica, acompanhada de documento de identidade, e informar a quem pretende visitar e a atividade que deseja realizar.
A portaria da Sesa também prevê que a visita religiosa poderá ser interrompida a pedido da equipe de saúde, quando houver necessidade da realização de procedimentos ou quando o paciente for submetido a higienização, tiver que ser medicado, apresentar alguma intercorrência ou tiver que ser medicado. O deputado Esmael de Almeida foi o autor da indicação da lei ao governo do Estado.  
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados