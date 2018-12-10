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  • São Pedro 35 anos depois: comércio a todo vapor
O empresário Hudson Araújo, de 34 anos, espera aumentar no próximo sua produção de bombons de 500 para duas mil caixas por mês Ricardo Medeiros
Reportagem especial

São Pedro 35 anos depois: comércio a todo vapor

Empresas da região geram emprego e renda para diversas famílias

Sullivan Silva

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 07:50

Publicado em

10 dez 2018 às 07:50
Comparada a uma “cidade” na Ilha de Vitória, o território da Grande São Pedro com quase 10 mil domicílios, segundo o IBGE, é de elevado potencial econômico. Os pontos comerciais em funcionamento pelos 10 quilômetros da Rodovia Serafim Derenzi, e também dentro dos dez bairros, incluindo o polo gastronômico da Ilha das Caieiras, geram emprego e renda para diversas famílias.
Hoje, a região possui 2.607 empresas ativas dos setores do comércio, serviço e indústria, segundo informações da Prefeitura de Vitória e, a cada ano, surgem novos empresários. Em 2015, foram abertas 362 empresas; no ano seguinte, 406; em 2017, mais 402; e este ano, já são mais 438.
>REPORTAGEM ESPECIAL MOSTRA SÃO PEDRO 35 ANOS DEPOIS DE DOCUMENTÁRIO
Hudson Araújo Cerqueira, 34 anos, é um dos empresários mais novos da região. Ele é morador do bairro São Pedro e começou vendendo bombons caseiros para custear o curso técnico de meio ambiente, lucrando R$ 1.500 por mês. Em 2014, tornou-se Microempreendedor Individual (MEI).
“Consegui tirar meu CNPJ, fui ao banco, peguei uma máquina de cartão de crédito e minhas vendas triplicaram. Aí eu consegui um empréstimo para comprar a máquina para embalar e fazer mais bombons”, disse Hudson, que fabrica os bombons de banana Caieiras.
O empresário Hudson Araújo, de 34 anos, espera aumentar no próximo sua produção de bombons de 500 para duas mil caixas por mês Crédito: Ricardo Medeiros
No começo, os bombons de Hudson eram dos sabores de brigadeiro, coco e morango, mas, com olhar empreendedor, soube entender a demanda dos clientes que buscavam um produto com menor teor de açúcar. Foi aí que surgiu a ideia de fabricar bombons de banana. Um sucesso. Hoje, a fabricação envolve apenas a família, porém, no próximo ano ele espera produzir mais de duas mil caixas mensais e ter um espaço próprio para a fabricação do produto.
“O mercado em si aprova o produto e vou passar a produzir de dois a quatro mil caixas por mês. Vamos tentar fazer de tudo para melhorar a tecnologia e a nossa comunicação com o cliente”, diz.
Hoje, Hudson fabrica 500 caixas mensais, com faturamento bruto de R$ 15 mil. E, para divulgar seu trabalho para os turistas que visitam a Ilha das Caieiras, ele colocou na embalagem a bandeira do Espírito Santo e fotos e ilustrações de paisagens turísticas do Estado.
>VEJA FOTOS ANTIGAS DA ÉPOCA DO LIXÃO
Outro empreendedor é Geovânio Silva Siqueira, de 42 anos, que mora no mesmo bairro há 39 anos. Aos 7 anos de idade, vendia quibe, pastel e picolé. Vendeu até chup-chup no antigo lixão. Há 11 anos, é empresário e possui três lojas de carne com mercearia na região de São Pedro, e contratou 26 funcionários.
“Sempre existiu muito comércio nesta região. Abri a primeira loja em fevereiro de 2008. Antes, pessoa que queria algo diferente e melhor saía do bairro para comprar fora, esse foi um dos motivos para que eu abrisse mais duas lojas”, lembra Geovânio, que por seis anos foi gerente de açougue e peixaria em uma rede de supermercados.
Geovânio tem três casas de carnes com mercearia na região de São Pedro Crédito: Vitor Jubini
O economista e presidente do Conselho de Economia do Espírito Santo, Eduardo Araújo, reconhece que a região pode crescer. Entretanto, para explorar ainda mais esse potencial, alguns indicadores precisam melhorar.
“Há, sim, potencial de crescimento e de atração de investimentos nas áreas de turismo, comércio e setor imobiliário da região. Porém, o progresso econômico do local está condicionado a avanços na infraestrutura, saneamento e indicadores de segurança, que ainda deixam muito a desejar”, analisa Eduardo.
NÚMEROS 
HABITAÇÃO E RENDA 
BAIRROS DA GRANDE SÃO PEDRO
Comdusa
Conquista
Ilha das Caieiras
Nova Palestina
Redenção
Resistência
Santo André
Santos Reis
São José
São Pedro
População
33.746
DOMICÍLIOS
9.954
RENDA MÉDIA 
R$ 508,84
EMPRESAS
 
EM ATIVIDADE
2.607 empresas
CRESCIMENTO
ABERTAS EM 2015
362 novas empresas
ABERTAS EM 2016
406 novas empresas
ABERTAS EM 2017
402 novas empresas
ABERTAS EM 2018
438 novas empresas
 

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