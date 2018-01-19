Santa Cruz: conheça esse paraíso a bordo de um passeio de escuna

Águas salgadas e claras, misturadas ao mangue e as águas doces do rio Piraquê-açu. É na paradisíaca ilha de Santa Cruz, que o mar e o rio se encontram em uma combinação única que encanta quem visita a região, no litoral de Aracruz. Você pode escolher ver as belezas do local a pé ou de carro, mas nós recomendamos fortemente que você navegue pela região a bordo de um passeio de escuna.

Ideal para quem procura tranquilidade, Santa Cruz tem águas calmas e sem ondas, e é cercada por hotéis e bons restaurantes. Passear por aqueles lados também permite ver de perto as aldeias indígenas e seus artesanatos. Você é daqueles que não gosta de água gelada? Tudo bem. Ali é possível se refrescar em águas escuras (por conta da proximidade com o rio) e quentinhas.

O passeio de escuna tem duração de duas horas, e pode ser feito em qualquer época do ano, todos os dias, das 10h às 16 horas. A aventura começa com 30 minutos de navegação, tem uma pausa de uma hora, em uma base flutuante, para banho no rio - com profundidade de aproximadamente 12 metros - e mais 30 min de navegação até o destino final. No caminho é possível avistar parte do 5º maior manguezal da América Latina, a Ilha das Garças e a Aldeia Indígena Piraquê-açu.

"É um lugar bem bonito, com parque ecológico grande e bem preservado. Tem transições de ecossistemas, de mata atlântica para mangue, e restinga. Uma beleza natural muito bonita. O diferencial daqui é que é uma navegação interior. Não é um passeio que vai para o mar aberto, não enfrenta onda, o barco não balança. É um passeio calmo e muito charmoso. Vem pessoas do mundo inteiro e ficam maravilhadas com a beleza desse lugar", conta orgulhoso, o empresário Thiago Calhau, de 35 anos.

Thiago está há 10 anos no comando do passeio de escuna na região. A embarcação tem capacidade para 42 pessoas, com limite mínimo de oito pessoas por passeio. O uso de coletes é indicado para todos e obrigatório para crianças e idosos. Durante a parada para o banho no rio Piraquê-açu (rio do peixe grande na língua indígena) a escuna vira trampolim para a diversão dentro da água, que não é tão salgada quanto a água do mar e nem tão doce. Cor e sabor únicos, e uma experiência inesquecível.

"Primeira vez que a gente vem curtir o verão no Espírito Santo. Nunca tinha feito um passeio de escuna, achei maravilhoso, as crianças adoraram. É bom para adultos e crianças. Gostamos porque é bem calmo, bem família", avaliou o paulista Anderson Luiz Carvalho, de 37 anos, que fez o passeio com a esposa e os filhos.

Se ao final do passeio você estiver com fome, opções para comer bem na região não faltam. Por ali há muitos restaurantes e é possível escolher entre a tradicional moqueca de um famoso restaurante perto do rio, uma churrascaria, ou mesmo um restaurante self service (média de R$ 39,90) perto dali.

SERVIÇO

Como chegar: assim como a vila, a praia de Santa Cruz fica localizada à beira da Rodovia ES-010. O acesso é pela estradinha de terra que fica bem ao lado da entrada do Coqueiral Praia Hotel.

Estrutura: a vila possui bares, restaurantes, hotéis, pousadas, parques e reservas indígenas.

Dicas: praia de águas calmas e sem ondas, que por vezes se misturam com as águas do rio Piraquê-açu. Ideal para crianças e para quem busca descanso e tranquilidade. O passeio de escuna é uma ótima pedida para quem quer se divertir e explorar a região com qualidade.

Escuna Princesinha do Mar

Horários: todos os dias às 10h, 12h, 14h e 16 horas

Preço: R$ 30 (inteira), crianças até 5 anos não pagam. Meia entrada para crianças de 6 a 10 anos.