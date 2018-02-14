Riacho Doce: calmaria e águas quentes no encontro do rio com o mar

Praia do Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Sullivan Silva | AG

A cerca de 16 quilômetros da Vila de Itaúnas, no Norte do Espírito Santo, Riacho Doce tem tudo para curtir dias de sol e com muita tranquilidade até para as crianças. O Rio Itaúnas desemboca no mar, próximo à divisa entre o Espírito Santo e Bahia, e a diversão é garantida. Aliás, o local atrai gente de todo o Brasil e isso é fato comprovado pelas placas dos veículos estacionados à beira-mar.

Para chegar até lá, uma caminhada a pé de uns 15 minutos vai ser necessária e a dica é: cuidado com o Sol. E não estamos falando de filtro solar. É que a reportagem do Gazeta Online sentiu na pele, ou melhor, no pé, as consequências de uma areia (bem) quente e fininha que parece estar tão quente quanto o próprio astro rei.

Relatos à parte, a estrada na qual é feita essa caminhada já prenuncia a beleza do local: uma vista do litoral vasto e interminável é o cenário desses metros de grama até chegar no mar. E, lá, uma infinidade de possibilidades para se divertir. Com uma água mais quentinha, é o encontro do Rio Itaúnas com o mar que atrai as crianças, mas, atenção: o bem hídrico que se acumula nessa espécie de lago é escuro, no entanto, não se trata de poluição. Um fenômeno natural a faz ter essa coloração que, inclusive, te deixa do mesmo tom – e as roupas também – se você ficar muito tempo mergulhado nela (na água).

Algumas barracas e mesinhas são até colocadas em uma parte mais rasa desse córrego. Assim, dá para aproveitar uma porção de peixe frito e uma bebida bem gelada com os pés fresquinhos. A média de valor das porções para quatro pessoas é de R$ 70.

CELSÃO É PARADA OBRIGATÓRIA NA REGIÃO

Conhecida por ser considerada a 2ª praia deserta mais bonita do Brasil, numa eleição de 2008, a região também abriga uma figura que protagoniza no local há 17 anos. Celso Lacerda, o Celsão, de 69 anos, foi passear pelo local há mais de uma década, se perdeu no meio das plantações de eucalipto do entorno e decidiu se estabelecer ali. Embora nascido no Rio de Janeiro, já era morador de Jardim da Penha, em Vitória, e decidiu largar tudo para ter uma vida mais sossegada.

Ele trabalha hoje oferecendo estadia e almoço para os turistas. Esses, por sua vez, às vezes ficam com um lugar especial lá à beira do Riacho Doce: o varal de placas do Celsão. “Têm vezes que os carros passam por aqui e, como é sempre muito vento e a estrada é esburacada, as placas dos veículos se soltam. Isso também acontece quando há enchentes. Eu as penduro aqui e, se um dia eles voltam, eu entrego. Algumas vezes eu localizo o endereço do dono e envio por correio, também”, detalha.

Celsão relata que, pela fama de guardião, já ganhou até placas tiradas de carros só para ficarem eternizadas no varal. “Já aconteceu de turista se apaixonar pelo lugar, arrancar a placa do próprio carro e me entregar para eu deixar aqui”, confessa, às gargalhadas.

Para ele, os visitantes mais assíduos do local são os paulistas e goianos. Em contrapartida, os alemães e americanos também são fáceis de serem encontrados. “Tem muita gente de fora que vem e fica louco com esse mar azul. Quando eu comprei aqui, em comparação a como é agora, também tem muito mais movimento, o pessoal tornou o lugar muito mais conhecido”, comemora.

FAMÍLIA PAULISTA

Um paulista ia sempre à região do Riacho Doce e Itaúnas com a esposa. Depois que tiveram filhos, eles deram uma pausa nas viagens, mas, agora, com os meninos de 9 e 11 anos, eles voltam ao local acompanhados da criançada.

SERVIÇO

Como chegar: da Vila de Itaúnas, é só seguir por uma estrada de terra batida, de aproximadamente 16 quilômetros, com acesso depois da ponte sobre o Rio Itaúnas. Até lá, você passa por algumas áreas de plantação de eucalipto, e em alguns locais tem como acompanhar o litoral. De carro, o trajeto não leva mais do que 15 minutos.

Estrutura: existem alguns quiosques na região que servem aperitivos por, em média, R$ 70 para porções que atendem até cinco pessoas. Almoço por lá é só no Celsão, por R$ 30 por pessoa – sem bebida –, com buffet de comida caseira.