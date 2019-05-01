Vans lançará coleção inspirada em Harry Potter

A Vans anunciou recentemente que a próxima coleção de roupas, tênis e acessórios da marca será inspirada no universo de Harry Potter.
"Alguma coisa mágica está chegando em breve", escreveu a empresa no Twitter, em tom de mistério.
Ainda não há informações sobre a data de lançamento nem o estilo das peças. No entanto, a grife criou um espaço em seu site para os fãs cadastrarem o e-mail a fim de receberem detalhes sobre os itens assim que eles chegarem às lojas.
No site www.vans.com/harrypotter, a Vans destacou as cores das quatro casas da saga Harry Potter: Grifinória, Corvinal, Sonserina e Hufflepuff.