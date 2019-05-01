Vans lançará coleção inspirada em Harry Potter

"Alguma coisa mágica está chegando em breve", escreveu a empresa no Twitter, em tom de mistério.

Ainda não há informações sobre a data de lançamento nem o estilo das peças. No entanto, a grife criou um espaço em seu site para os fãs cadastrarem o e-mail a fim de receberem detalhes sobre os itens assim que eles chegarem às lojas.