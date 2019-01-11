Todos os lados de Curação: resorts, comércio, ilha e clubes na praia

JAN THIEL: BAIRRO COM RESORTS, COMÉRCIO, E CLUBES NA PRAIA

Jan Thiel é um bairro nobre de Curaçao, com resorts e casas de luxo. A praia local é uma das mais charmosas da ilha, com ótima infraestrutura e muito frequentada por europeus.

São eles também a maioria circulando pela piscina e corredores do Livingstone Jan Thiel, resort quatro estrelas. O hotel tem vilas e apartamentos espaçosos em meio a jardins, alguns inclusive com vista do mar, além de comodidades para relaxamento e acesso fácil a diversas atividades. Outros diferenciais são a piscina ao ar livre com área para crianças e o restaurante, em estilo colonial, que serve café da manhã (incluso na diária), almoço e jantar. Próximo ao resort, o hóspede conta com a opção de um supermercado, restaurante japonês, lojas e cassino.

CLUBES NA PRAIA

Um dos principais diferenciais de se hospedar na região é ter a praia de Jan Thiel próximo ao resort - dá para ir andando, cerca de 10 minutos. A praia é privada, por isso, paga-se (U$ 3) para o uso das espreguiçadeiras. No final das tardes acontecem o happy hour. É ali que também estão o Zest e o Zanzibar, os dois principais restaurantes na beira da praia.

Ambos são estilo ‘pé na areia’ e funcionam de dia e durante a noite. Escolha uma roupa confortável, chinelo de dedo e aproveite. O Zest Beach Café oferece um cardápio de comida contemporânea com uma variedade de carnes e peixes. Não deixe de experimentar o pão assado acompanhando de molho apimentado (de entrada) e o camarão cozido que é servido na frigideira, além da batata assada. Na cartela de bebidas, têm para todos os gostos. Desde a famosa piña colada ao aperol spritz para quem gosta de drinques. Para os amantes do vinho, tem sauvignon blanc, pinot grigio, pinot grigio blush e rosé de france.

Já o Zanzibar se intitula como cozinha caribenha, de frutos do mar e internacional. Também de frente para o mar, é ideal para beber um frozen ou curaçau blue (bebida tradicional da ilha) enquanto aproveita a praia. No almoço há opções desde frango assado até hambúrgueres. À noite, o que faz sucesso são as pizzas individuais de diversos sabores.

KLEIN CURAÇAO: VALE A PENA VISITAR

Quando o catamarã diminui a velocidade, duas horas depois de ter partido de Jan Thiel, e você vê o mar incrivelmente azulado, é impossível não ficar encantado com tanta beleza.

Klein Curaçao (que em neerlandês significa Pequena Curaçao) é uma ilha do Mar das Caraíbas que pertence a Curaçao e tem uma área estimada em 1,7 km². A recomendação para aqueles que costumam enjoar em alto mar é de evitar comer e beber muito porque durante a ida o barco vai contra o vento e as ondas e, por isso, balança bastante.

O catamarã BlueFinn para a alguns metros da areia e, para chegar até ela, é preciso descer pela escada da embarcação e ir nadando - mesmo que você não saiba nadar, é tranquilo, já que o mar não tem ondas. Já as bolsas dos passageiros são levadas por um bote.

Em Klein Curaçao, além de aproveitar o sol e o mar, o visitante pode visitar uma pequena vila de pescadores, que está abandonada, um farol antigo e em ruínas e os destroços de dois barcos aos quais se pode chegar perto depois de uma caminhada de uns 15 minutos.

Por volta das 13h o bote começa a levar as pessoas de volta para o almoço que é simples, porém saboroso: peito de frango, costelinha, macarrão ao molho pesto, entre outros. As bebidas - refrigerante, cerveja, vinho branco e drinques - estão liberadas durante todo o passeio, que custa U$ 55. Depois da refeição ainda dá para aproveitar a praia por algumas horas. A surpresa fica no retorno, quando a DJ entra em ação com músicas caribenha e brasileira. O sol vai se pondo e os passageiros vão a loucura.

WILLEMSTAD: A CAPITAL COLORIDA

Os prédios coloridos são a atração de Willemstad, a capital de Curaçao. Ela é a maior cidade do país e é dividida entre Punda e Otrobanda. Ambas são ligadas pela ponte Emma, que é flutuante e abre e fecha algumas vezes por dia para a passagem de navios.

Perto dali, ao longo do canal, há um mercado flutuante, onde um grande número de escunas fica ancorado. Embora seja comercializado um pouco de tudo, os principais produtos da feira são as frutas tropicais, os legumes e os condimentos, a maioria trazida da Venezuela.

A preservação da típica arquitetura holandesa, garantiu à Willemstad a condição de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A cidade tem ainda a mais antiga sinagoga em funcionamento das Américas, a Sinagoga Mikvé Israel-Emanuel. Construída em 1732, é considerada a sinagoga mais antiga das Américas e continua em funcionamento até hoje. Ela sinagoga possui um museu interno, que, além de arquitetura diferente, tem um chão de areia.

COMPRAS

A dica para o turista é se perder pelas ruas do lado Punda, onde é possível encontrar lojas de todos os tipos - desde as famosas lembrancinhas as de grife. O centro comercial é famoso por seus preços atrativos e pela diversidade de perfumes, relógios, roupas, bebidas e o famoso licor de Curaçao. Apesar de a moeda oficial ser o florim, os lojistas aceitam dólar, além de cartão de crédito.

Durante a noite Punda fica com outra energia. Os turistas aproveitam os restaurantes da região, as mesas colocadas nas calçadas, além de circularem pelas ruas. Estando ali, você não pode ir embora sem experimentar o famoso mojito. É perto do monumento com o nome da capital, que é feito um dos melhores do lugar. Basta escolher o sabor - além do tradicional, tem a opção com manga e morango - e brindar.

NO BALANÇO DO MAR

O balanço dentro do mar é a grande atração da praia de Kokomo. É preciso enfrentar as pedras no fundo da água e ter equilíbrio para subir no equipamento, para garantir a foto. Além disso, o mar transparente atrai nadadores e praticantes do snorkel. A praia, que fica no lado oeste da cidade, também conta com um píer de madeira com escada, facilitando a vida dos visitantes. O local conta com bar.

Como não dá para visitar todas as praias de uma única vez, aproveita a ida a Kokomo para também conhecer Cas Abao, que fica perto dali. Praias arenosas, águas claras como cristal, palmeiras balançando e muitos gazebos para dar sombra são as atrações. É uma das mais famosas de Curaçao. Há um bar, duchas e serviço de massagem. Nada mal, relaxar com um visual desses. Você merece!

DICAS PARA VIAGEM

Documento: Visto não é exigido dos brasileiros.

Febre amarela: Para Curaçao é necessário o Certificado Internacional de Vacina Contra a Febre Amarela. Não basta apenas tomar a vacina, é preciso emitir o certificado no posto da Anvisa, localizado no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória.

Fuso horário: São duas horas a menos de diferença.

Moeda: A moeda local é o florim das Antilhas Holandesas, porém todos os estabelecimentos aceitam dólar e cartões de crédito.