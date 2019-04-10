Minas Trend: cores realçam a beleza no próximo verão

A 24ª temporada do Minas Trend está rolando e já dá para ter uma ideia das tendências para a maquiagem para a próxima primavera/verão. O maquiador Ricardo dos Anjos, que assina os desfiles do evento mineiro, antecipa as tendências.

O colorido, mais uma vez, tem tudo para reinar na hora da make. "É uma tendência forte do verão. Então veremos, por exemplo, sombra nas cores amarela, laranja, além da boca também vir colorida", conta.

Pele 'fresh' e iluminada promete bombar Crédito: Reprodução / Instagram @ricardodosanjos

Já em relação a pele, ela estará num aspecto 'fresh', bem iluminada e com muito brilho. "Vale apostar bastante no gloss, principalmente nos lábios".

Mix de cores também é marcante nas passarelas Crédito: Reprodução / Instagram @ricardodosanjos

Em relação aos cabelos, Ricardo aposta na diversidade, podendo vir curto, longo, cacheado. "Vale tudo", reiterou.