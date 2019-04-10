Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Semana de moda mineira

Minas Trend: cores realçam a beleza no próximo verão

O maquiador Ricardo dos Anjos, que assina os desfiles do evento, antecipou as tendências para a Revista.Ag

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 14:32

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

10 abr 2019 às 14:32
A 24ª temporada do Minas Trend está rolando e já dá para ter uma ideia das tendências para a maquiagem para a próxima primavera/verão. O maquiador Ricardo dos Anjos, que assina os desfiles do evento mineiro, antecipa as tendências.
O colorido, mais uma vez, tem tudo para reinar na hora da make. "É uma tendência forte do verão. Então veremos, por exemplo, sombra nas cores amarela, laranja, além da boca também vir colorida", conta.
Pele 'fresh' e iluminada promete bombar Crédito: Reprodução / Instagram @ricardodosanjos
Já em relação a pele, ela estará num aspecto 'fresh', bem iluminada e com muito brilho. "Vale apostar bastante no gloss, principalmente nos lábios".
> DROPS | Confira as novidades de moda e beleza mais quentes do momento
Mix de cores também é marcante nas passarelas Crédito: Reprodução / Instagram @ricardodosanjos
Em relação aos cabelos, Ricardo aposta na diversidade, podendo vir curto, longo, cacheado. "Vale tudo", reiterou.
*O jornalista viajou a convite da FIEMG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Moda Verão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados