Médicos dão dicas para você cair na folia e não ficar de cama

Foliões durante carnaval em Manguinhos, na Serra: tradicional bloco do Banho de Mar à Fantasia não saíra este ano Crédito: Bernardo Coutinho

Carnaval é época de muito riso, de muita alegria... Mas, um descuido, e a festa pode terminar com más lembranças para muita gente. Por isso, ouvimos especialistas que dão dicas para você preservar sua saúde nestes dias de folia.

Cuidados com o sol, com a alimentação, com o exagero da bebida e até com as paqueras podem livrar você de certos probleminhas que vão desde uma doença transmitida pelo beijo até uma gastroenterite.

“Dá para se divertir, mas tomando certos cuidados. Estamos em uma época de doenças. E no carnaval, a combinação de noites mal dormidas, álcool em excesso e má alimentação pode baixar a imunidade e deixar a pessoa mais propensa a se contaminar com os mais diversos germes”, alerta o médico Ulisses dos Santos, diretor de um centro hospitalar da Zona Norte de São Paulo.

A comida de rua pode ser desastrosa para o folião. “É um período de muito calor. Nestes grandes eventos, os ambulantes conservam os produtos no gelo, e o alimento pode deteriorar rapidamente por causa das altas temperaturas, que favorecem à proliferação de bactérias. O risco é de uma infecção como a gastroenterite”, explica o médico.

Compartilhar copos, latas e comida não é uma boa pedida, segundo ele, que aconselha levar um álcool em gel ou lenços higienizadores no kit da folia. “Podem ser úteis após o uso de banheiros públicos, já que não há como lavar a mão, ou para higienizar outros materiais.”

Comer frutas, beber bastante água e fazer refeições leves são algumas dicas do médico e nutrólogo Lorenzo Lani: “No carnaval, as pessoas transpiram excessivamente e, consequentemente, perdem muito líquido. É fundamental se hidratar, seja com água ou água de coco”.

Para os mais animados que se deixam levar pelas paixões da festa, vai outro alerta. Muitas doenças são transmitidas pela saliva. Uma das mais comuns é a mononucleose, a doença do beijo, que costuma causar dores de garganta e febre alta e duradoura.

E não é a única doença transmitida pela saliva, como lembra o dentista Flávio Lazzarini. “O contato da saliva pode causar a gripe propriamente dita, além de caxumba, meningite, sapinho, cárie e até gengivite.” Por isso, vale selecionar bem a boca da pessoa que você vai beijar. Se há feridas, por exemplo, perto dos lábios, fuja!

Se você for pular carnaval ao ar livre e durante o dia, use protetor solar e reaplique-o a cada 2h. E atenção para maquiagem de procedência duvidosa. “O correto é testá-la antes da festa para ter certeza que não irá sofrer uma reação alérgica”, aconselha a dermatologista Simone Neri.

DICAS

Proteção já

Aids, sífilis, HPV, gonorreia e herpes genital são algumas das doenças que podem ser transmitidas pelo ato sexual. Uma das melhores maneiras de evitá-las é usar camisinha nas relações sexuais.

Vai beijar?

Sair beijando todo mundo na folia pode resultar em maus lençóis: a mononucleose, ou doença do beijo, é uma infecção que só dá sinais tempos depois do contágio, começa com febre, ínguas e pode evoluir para hepatite ou inflamação no baço.

Sob o Sol

Vai atrás do trio elétrico? Ao curtir a folia na rua, não esqueça a proteção contra os raios do Sol. O melhor adereço deve ser um bom chapéu. Use filtro solar e fique livre de queimaduras que podem levar a um câncer de pele.

Sem inchaço

Para evitar o cansaço nas pernas e o inchaço, a indicação é se hidratar e tirar alguns minutos, de tempos em tempos, para descansar as pernas, de preferência deixando-as para cima. Pular o tempo todo, junto com álcool, é um combo perigoso que pode levar a vários problemas no sistema circulatório, como trombose venosa profunda, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

“Olha, olha, olha, água mineral.” E beba!

Todo esse calor e o esforço físico dos blocos e marchinhas nos fazem suar muito, o que só pode significar uma coisa para o corpo: desidratação. Por isso, obedeça aos ensinamentos de Carlinhos Brown e Timbalada: beba água a todo instante!

“Cachaça não é água”

Modere no álcool, que potencializa a desidratação. A dica aqui é intercalar cada copo ou dose com uma garrafa de água. Assim, você vai inclusive evitar o mal do dia seguinte: a ressaca. Além disso, se for dirigir, nada de beber!

Frutas e reforço nas refeições

Coma bem antes, durante e depois da folia. Um café da manhã robusto, bem balanceado e com muitas opções de frutas já vai te deixar revigorado para sambar o dia inteiro. Durante a folia, barras de cereais são uma boa opção. No almoço, aposte nos carboidratos, para dar bastante energia.