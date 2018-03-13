Juliana Aguiar abre seu baú para a Revista.Ag

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Foi por causa da mãe, dona de um salão de beleza, que Juliana Aguiar se apaixonou por esse universo. Depois de trabalhar em alguns salões com colorimetria, ela acabou montando o próprio estabelecimento com uma sócia, em 2010. Fiz meu curso de micropigmentação para ajudar no faturamento do salão. Comecei como designer de sobrancelhas adquirindo habilidade e experiência na área, visto que micropigmentação era um trabalho de muita responsabilidade. A sociedade no trabalho não deu certo, e eu preferi sair e voltar a atender em casa como colorista, maquiadora e designer de sobrancelhas. Ela se casou e morou no sertão paraibano por 10 meses a fim de ajudar num trabalho voluntário. Nesse tempo pude correr atrás dos meus sonhos. Fiz trabalho voluntário e tive dois filhos.

No final de 2015, foi para Montevidéu, Uruguai, onde teve a primeira experiência internacional na micropigmentação. Naquele momento somente eu atendia mais de oito clientes todos os dias, e o salão ficou pequeno demais para tanta gente, lembra. Agora ela se prepara para mais um passo importante na carreira. Vou abrir um espaço com 25 profissionais, conta Juliana, que também faz um trabalho com mulheres que tiveram suas sobrancelhas mutiladas. Essas mulheres já sofreram muito na vida, e sei que a sobrancelha não é apenas luxo, mas uma necessidade.

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Não dou, não vendo e não troco

O chapéu do sertão. Ele representa o início de um trabalho muito árduo com o meu esposo, com o propósito de contribuir com a obra social do sertão da Paraíba. Desenvolvemos um trabalho com a comunidade. Foi onde eu comecei a estudar e a atuar na área da beleza.

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Guardo com carinho

O troféu. É a simbologia de um grande reconhecimento, quando ganhei como a melhor microblading da América Latina em um campeonato. Fui eleita pelas russas Victoria Tomashivskaya e Rita Romo.

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Lembrança de viagem

O bicho de pelúcia, que é do maior prédio do mundo, o Burj Kaliffa, em Dubai. Ganhei a viagem num campeonato.

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Não vivo sem

O indutor manual que representa o tebori, técnica milenar artística. É a minha ferramenta de trabalho.

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Maternidade

Guardo o sapatinho do meu primogênito, o Bernardo, e a roupinha do Breno, meu segundo filho. Sempre quis ser mãe.

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O início