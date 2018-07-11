Entenda a chamada 'Doença da caverna'

O drama vivido pelo grupo de meninos que ficou preso numa caverna, na Tailândia, comoveu o mundo inteiro. Felizmente, todos saíram da situação com vida, num trabalho intenso que terminou ontem com os últimos resgatados. Agora, as atenções se voltam para os cuidados com a saúde dos adolescentes, que têm idades entre 11 e 16 anos. Afinal, ficar quase 20 dias num local fechado, escuro e úmido sem se alimentar acaba afetando o organismo de alguma forma. Uma das preocupações dos médicos é que eles tenham adquirido a chamada doença da caverna.
A histoplasmose, como é cientificamente conhecida, é uma doença causada por um fungo, o histoplasma, comum em caverna por causa da presença de morcegos.
Como esses meninos ficaram em uma caverna numa região muito úmida, a chance de ter morcegos naquele local é grande, observa a pneumologista Jéssica Polese.
A doença se instala quando a pessoa inala o fungo, que chega ao pulmão e provoca sintomas semelhantes à pneumonia. Esse tipo de infecção pode acontecer principalmente em quem está com situação imunológica e nutricional ruim, que é o caso dos adolescentes da Tailândia, aponta a médica.
EXCURSÃO
Mas a histoplasmose não é rara. Já houve registros dela no Brasil. Pode acontecer de a pessoa fazer uma excursão em caverna por muitos dias e voltar doente, tossindo muito, com febre. É sinal de que gerou um quadro respiratório, diz a pneumologista.
Além disso, como habita o solo, esse fungo pode ser transmitido a pessoas que têm contato com atividades como a demolição de casarões velhos e abandonados, por exemplo.
A questão é que nem sempre é fácil diagnosticar, como destaca a pneumologista Simone Prezotti: Na maioria das vezes, a doença é assintomática. Mas dependendo da exposição, se for muito intensa e prolongada, pode se manifestar de forma mais grave, levando à insuficiência respiratória e até à morte.
Por isso, afirma, o perigo da contaminação é maior para pessoas com imunidade baixa, como pacientes em tratamento contra câncer e Aids, por exemplo. Uma vez identificado o histoplasma, o tratamento é feito com antifúngicos, com grande chance de cura e sem sequelas.
Prezotti lembra ainda que outro problema a que os meninos da Tailândia ficaram expostos é a leptospirose, também transmitida por morcegos.
FIQUE POR DENTRO
O que é a doença
É uma infecção respiratória causada por um fungo, o histoplasma capsulatum. Não é contagiosa, ou seja, não é transmitida de pessoa para pessoa.
Como é transmitida
A transmissão ocorre pela inalação desse fungo, presente em locais com acúmulo de fezes de morcegos e aves. O fungo habita o solo, principalmente em locais úmidos e quentes. Por isso, é comum estar presente em cavernas, locais de demolição de casarios antigos e abandonados, e em escavações.
Complicações
Na maioria dos casos, em pessoas saudáveis, a histoplasmose é assintomática, com sintomas leves que podem ser confundidos com uma simples gripe. Mas nos casos mais graves de contaminação, a pessoa pode desenvolver um quadro crônico que leva a uma pneumonia, com insuficiência respiratória, e à morte
Situações
No caso dos meninos da Tailândia, a possibilidade é analisada uma vez que eles ficaram muito tempo numa caverna, debilitados e desnutridos.
E os pombos?
Presentes nas grandes cidades, onde se proliferam, os pombos podem transmitir uma doença parecida, a criptococose, a partir de outro tipo de fungo, o cryptococus neoformans.