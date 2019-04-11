DROPS| Confira as novidades em lançamentos de moda e beleza

Pele fortalecida

O poder da água mineral está no Minéral 89, da Vichy. O produto fortalece a pele contra exposições diárias como poluição, mudanças de clima e raios UV. Pela primeira vez, a Água Termal Mineralizante foi concentrada a 89%. Por ser um ativo rico em 15 minerais e comprovadamente capaz de fortalecer as defesas naturais da pele, o anti-idade – além de deixar a pele mais resistente – hidrata, acelera a regeneração, tonifica e aumenta a luminosidade.

Rainbow

O poder das cores de energizar e ampliar emoções como amor, alegria e espiritualidade foi ponto de partida para o processo criativo da designer Carla Buaiz e resultou em uma coleção carregada de significados. ‘Rainbow’ valoriza a diversidade das pedras brasileiras. Topázio sky, granadas, citrino rio grande, rodolitas, topázio London e peridotos representam as cores que vão do amarelo ao azul, vermelho, verde, suas variações de tons e efeitos translúcidos. A nova coleção da designer traz argolas, earcuffs, anéis e brincos, peças com design contemporâneo, que carregam o DNA artístico e autoral da designer, peças para usar do dia à noite.

Crocs Crédito: Divulgação

Conforto e estilo para para os dias quentes