Do sambão ao bloquinho: confira 2 tutoriais de makes pra arrasar no carnaval

O carnaval já está “batendo na porta”, e nessa época há quem diga que a parte mais divertida são as maquiagens - isso por conta da criatividade nas variadas produções. E seja no sambão, onde geralmente são vistas makes mais glamourosas e elaboradas, ou nos blocos de rua, que é onde o glitter reina, a imaginação para as produções de carnaval não tem limites.
Pensando nisso, a maquiadora Izabela Silverol ensinou duas maquiagens, que servem tanto para quem procura algo com glitter e cor na medida certa, tanto para quem gosta de apostar nas fantasias. A primeira make ficou por conta do olho iluminado em conjunto com a cor azul rente ao cílios inferiores.
Já a segunda produção contou com um trabalho mais elaborado, para quem vai se fantasiar de gatinho ou coelho.