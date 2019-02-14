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Do sambão ao bloquinho: confira 2 tutoriais de makes pra arrasar no carnaval

A maquiadora Izabela Silverol fez produções que vão bem tanto para quem gosta de glitter na medida, quanto para quem prefere se fantasiar na folia
Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

14 fev 2019 às 17:05

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 17:05

A maquiadora Izabela Silverol optou por uma make com brilho e lápis azul, e outra temática de coelha Crédito: Montagem Gazeta Online
O carnaval já está “batendo na porta”, e nessa época há quem diga que a parte mais divertida são as maquiagens - isso por conta da criatividade nas variadas produções. E seja no sambão, onde geralmente são vistas makes mais glamourosas e elaboradas, ou nos blocos de rua, que é onde o glitter reina, a imaginação para as produções de carnaval não tem limites.
Pensando nisso, a maquiadora Izabela Silverol ensinou duas maquiagens, que servem tanto para quem procura algo com glitter e cor na medida certa, tanto para quem gosta de apostar nas fantasias. A primeira make ficou por conta do olho iluminado em conjunto com a cor azul rente ao cílios inferiores.
Já a segunda produção contou com um trabalho mais elaborado, para quem vai se fantasiar de gatinho ou coelho.

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