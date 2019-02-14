Do sambão ao bloquinho: confira 2 tutoriais de makes pra arrasar no carnaval

O carnaval já está “batendo na porta”, e nessa época há quem diga que a parte mais divertida são as maquiagens - isso por conta da criatividade nas variadas produções. E seja no sambão, onde geralmente são vistas makes mais glamourosas e elaboradas, ou nos blocos de rua, que é onde o glitter reina, a imaginação para as produções de carnaval não tem limites.