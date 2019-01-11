Conheça Kenepa Grandi, a praia queridinha de Curação

Quando, sentado numa mureta de pedras, do alto de uma formação rochosa, vi pela primeira vez a praia de Kenepa Grandi, em Curaçao, tive a certeza de estar vivendo um grande momento. O contraste entre a areia branca e a água do mar faz você ter a certeza que está no paraíso.

Kenepa é uma das principais praias da ilha caribenha. Para chegar até ela existe apenas uma estrada e, mesmo isolada, atrai turistas e moradores todos os dias. Logo na chegada, um mirante é o ponto para tirar fotos. E dali, mais para esquerda, a turma que gosta de uma emoção, ousa pular da pedra direto no mar de água transparente. Já na faixa de areia é possível alugar cadeira (U$ 3) e tomar cerveja (U$ 5). O local não tem infraestrutura de restaurante, então a dica é sempre levar guloseimas - como pacotinhos de amendoim, castanhas e biscoitos - na bolsa. De resto, aproveite o mar como se não houvesse o amanhã.

Juntamente com Aruba e Bonaire, Curaçao forma as chamadas “Ilhas ABC”, um paraíso tropical rico em recifes de corais e lindas praias. Mas, ao optar por Curação, não pense no Caribe que você está acostumado a ver - com enormes resorts de frente para o mar e baladas intermináveis. Ali é diferente. O país, cuja a população fala quatro línguas, oferece boa gastronomia, drinques saborosos, praias de águas calmas e cristalinas, compras e muita história. Agora, ele quer conquistar ainda mais os turistas brasileiros. Tanto que, desde o dia 16 de dezembro do ano passado, é possível viajar direto de São Paulo para Curação, num voo de seis horas da Coredon em parceria com a Divi Divi Air. “A intenção é manter os voos regulares para o Brasil. O destino Curação está mais econômico que muitas praias do nosso país. E, além de todos os atrativos, o país oferece uma rede hoteleira com opções para todos os gostos”, explica Edson Ruy, diretor da Mondiale By Ancoradouro.

JOGUE-SE NAS PRAIAS

Não tem como negar. São as 35 praias, que variam em tons de azul turquesa e verde esmeralda, o grande atrativo de Curaçao. Visitar algumas delas, é praticamente obrigação, mesmo tendo que pagar para entrar. Com o dólar nas alturas, a dica é deixar os táxis de lado (preços altíssimos) e contratar os serviços oferecidos pelos hotéis ou alugar um carro.

A praia de Kalki também merece ser visitada. Na pequena faixa de areia é possível estender a toalha e passar boas horas por ali. O local é famoso pela possibilidade de fazer snorkel e mergulho. Existe uma plataforma flutuante, de onde os turistas equipados, mergulham no mar. Há um bar que serve refeições e uma loja de mergulho.

Já na Piskado, é possível mergulhar ao lado das tartarugas. As árvores Manchineel dão sombra e a entrada na água é um pouco rochosa. Já Porto Mari também tem mar calmo e águas cristalinas. Nela há um grande píer que avança em direção ao mar, com uma escada onde é possível descer para a água. É quase como estar numa enorme piscina natural. A praia possui boa estrutura com estacionamento, restaurante, espreguiçadeiras, banheiros e chuveiros. Por ser uma praia privada, paga-se (U$ 3) para entrar e também para usar as espreguiçadeiras. Se estiver por ali, aproveite para assistir o pôr do sol sentado na beirada do píer. Certeza que você estará vivendo mais um grande momento.