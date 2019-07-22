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#InvernoAG

Confira 4 receitas de drinques perfeitos para tomar no inverno

Em busca de uma bebida quente pra aquecer as noites frias da temporada? Os drinques invernais estão em alta; confira as receitas e faça "tintim"
Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

22 jul 2019 às 13:57

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 13:57

Confira 4 drinks invernais para aquecer Crédito: Divulgação
Nesse friozinho gostoso, muita gente procura uma comidinha ou bebida bem gostosa pra se aquecer, não é ? Mas e se essa bebida deliciosa e invernal for um drinque? Sim, os drinques “invernais” fazem o maior sucesso na temporada fria e, para lhe dar água na boca, trouxemos três opções, sendo que em duas o carro-chefe é o nosso bom e velho café, e a terceira foi uma criação especial para a Revista.Ag.
Willians Ferreira, bartender do Raiz do Canto, ensina duas receitas que levam a paixão do brasileiro, o café, para aquecer com gosto.
> Drinks feitos com vinhos ganham destaque no verão
Confira 4 drinks invernais para aquecer Crédito: Danilo Storari
COFFEA NIGRUM
50 ml de rum
30 ml de vermouth Rosso
20 ml de Dissarono
1 xícara de café expresso
Confira 4 drinks invernais para aquecer Crédito: Divulgação
GIALLO 
70 ml de café extraído a frio no método aeropress, utilizando como base uísque – em vez de água, usar 70 ml de Johnnie Walker Black Label.
l50 ml de suco de laranja
20 ml de vermouth Rosso
5 a 7 ml de Dash, xarope de cumaru
> Em clima de festas, como gelar as bebidas mais rápido
O bartender Rodrigo Perdigão é quem ensina este drinque, que é vendido no Café Koehler, em Domingos Martins.
Confira 4 drinks invernais para aquecer Crédito: Rodrigo Perdigão
MARTIN'S KAFFE
50 ml de uísque
90 ml de expresso
20 ml de xarope de mel
30 ml de espuma de tangerina
O Autêntico Botequim criou este drinque fácil e delicioso especialmente para a Revista.Ag. 
> Confira dicas de drinques refrescantes
Confira 4 drinks invernais para aquecer Crédito: Divulgação
CONHAQUE CREMOSO
50 ml de conhaque
50 ml de licor de cacau
50 ml de creme de leite
Gelo a gosto
Noz-moscada para decorar

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