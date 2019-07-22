Confira 4 receitas de drinques perfeitos para tomar no inverno

Nesse friozinho gostoso, muita gente procura uma comidinha ou bebida bem gostosa pra se aquecer, não é ? Mas e se essa bebida deliciosa e invernal for um drinque? Sim, os drinques “invernais” fazem o maior sucesso na temporada fria e, para lhe dar água na boca, trouxemos três opções, sendo que em duas o carro-chefe é o nosso bom e velho café, e a terceira foi uma criação especial para a