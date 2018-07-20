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Moda

Burberry queima R$ 141 milhões em produtos que não venderam

Todos os anos, a grife de luxo inglesa incendeia os itens que ficaram no estoque, para que eles não sejam roubados ou vendidos por preços menores

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 20:17
Cara Delevingne no último desfile da Burberry, em fevereiro Crédito: Foto: Tom Jamieson/The New York Times
No seu relatório anual, a Burberry divulgou que queimou 28,6 milhões de libras (cerca de R$ 141 milhões) em produtos que não foram vendidos em 2017, entre roupas, acessórios e perfumes.
Todos os anos, a grife de luxo inglesa incendeia os itens que ficaram no estoque, para que eles não sejam roubados ou vendidos por preços menores. Estima-se que, nos últimos cinco anos, a marca já tenha incinerado 90 milhões de libras em produtos (mais de R$ 446 milhões).
"Eles fazem isso para que o mercado não seja inundado com descontos", explica Maria Malone, especialista em negócios da moda da Manchester Metropolitan University a BBC. "A Burberry não quer que seus produtos caiam nas mãos de qualquer pessoa que possa vendê-los a preços mais baixos e desvalorizar a marca."
Segundo a grife, o volume de queima deste ano foi maior porque eles tiveram que se desfazer de 10 milhões de libras (R$ 49 milhões) em perfumes após fechar um contrato com a marca norte-americana Coty e a energia gerada é armazenada, o que causa menos impacto ambiental.
"A Burberry está tomando medidas para minimizar o excesso no estoque", declara uma representante da empresa. "Quando é necessário a eliminação dos produtos, o fazemos de uma maneira responsável e continuamos tentando alternativas para reduzir e reavaliar os desperdícios."
"Apesar de seus preços altos, a Burberry não mostra respeito pelo valor das peças e pelo trabalho e recursos naturais que foram necessários para eles serem feitos", comenta Lu Yen Roloff, do Greenpeace, para a BBC. "O excesso no estoque significa produção excessiva mas, em vez de desacelerar sua produção, eles incineram roupas e produtos em boa qualidade. Isso é um segredo sujo do mundo da moda, a Burberry é só a ponta do iceberg."

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