Assinantes e jornalistas escolhem o melhor ovo de páscoa da Ilha

Eleger os ovos de Páscoa mais gostosos da Grande Vitória foi um “sonho” realizado por 11 convidados da Revista.ag. Cinco leitores de A Gazeta – participantes do Clube do assinante – se juntaram a mais seis jurados da Rede Gazeta e provaram receitas de sete marcas capixabas, convidadas para participar de uma doce disputa.
CONFIRA O VÍDEO!
Duas horas e quase cinco quilos de chocolate depois foram dadas as notas e feitos os comentários sobre os ovos (que não tiveram seus produtores e nem nomes das marcas revelados). Teve ovo com geleia de morango; de palha italiana; de brigadeiro com brownie; meio amargo com avelãs e amêndoas; cookies com brigadeiro e nutella; e até ovo rosa. O que não faltou foi criatividade.
DEGUSTAÇÃO
A equipe da Revista.ag escolheu e comprou os ovos que participaram da degustação. E a degustação - que aconteceu na Rede Gazeta - foi praticamente às cegas. Os ovos não foram identificados, apenas numerados. Um a um, os convidados foram saboreando e tecendo comentários na ficha do evento e votando com notas de 5 a 10. Sabor, criatividade, beleza... Tudo foi levado em conta.
O trabalho de montagem da mesa ficou por conta da designer floral Bruna Medeiros, que – em parceria com a Terraflor e a Ponto Mix – criou a mesa com a temática ‘Jardim de Páscoa’. “Quis criar um jardim com muitas flores e coelhos, criando algo lúdico para as crianças, que geralmente são apaixonadas por esse imaginário que a data proporciona”, explica Bruna.
Diversos tipos de rosas, folhagens, como eucalipto, vasos rústicos e coelhos de palha compuseram o cenário da mesa. “Apostei em muitas flores porque elas encantam as pessoas e elas serviram de pano de fundo de um cenário para uma competição tão sadia”, diz a designer. Confira quem levou o primeiro lugar - numa disputa apertadíssima – com 97 pontos, uma diferença de apenas 1 ponto do segundo colocado. Além, claro, de todos os outros ovos que brilharam neste evento cheio de sabor.
QUEM PROVOU?
O ESCOLHIDO
O ovo criado pela Mily Confeitaria Afetiva foi o que recebeu a maior nota, alcançando 97 pontos. Feito com uma casca de chocolate meio amargo recheada de pralinê – doce preparado com avelãs e amêndoas caramelizadas –, ele conquistou o paladar dos jurados e dos assinantes. “No recheio ainda tem brigadeiro feito de pralinê, além de uma camada de mysse de doce de leite. Esse recheio é um dos que mais fazem sucesso. O sabor meio amargo traz um equilíbrio no sabor”, conta Jamily Brierre.
Preço: R$ 75,00
AS OUTRAS ESTRELAS DA DEGUSTAÇÃO
Chocolate com cookies
A Doce de Palha Confeitaria apostou numa casca dupla de chocolate com cookies. O recheio é de brigadeiro e a cobertura, de Nutella. Para decorar, biscoitos temáticos e chocolate.
Preço: R$ 65,00
Ovo rosa
O ovo Signature, da Chocolateria Brasil, é feito com chocolate Ruby, de coloração naturalmente rosa e sabor frutado. A casca de chocolate é recheada com pistache caramelizado.
Preço: R$ 185,00
Palha Italiana
A Além do Doce criou um ovo de palha italiana. “Em volta dela fiz uma crocância com o próprio biscoito de maizena e chocolate”, diz Renata Ramos. O recheio é de chocolate 70% cacau com biscoito.
Preço: R$ 65,00
Com geleia de morango
Como o chocolate branco já é mais doce do que o ao leite, a Viva! Doces apostou na ideia de misturar o brigadeiro branco com a geleia de morango, que é sucesso nas tortas. A geleia é caseira.
Preço: R$ 60,00
Brigabrownie
O meio ovo Brigabrownie, da Via Gourmet, traz a combinação entre o brigadeiro ao leite, feito com chocolate belga, e pedaços de brownie, na versão ovos de Páscoa.
Preço: R$ 68,00
De limão siciliano
Edna Jabour criou um ovo com recheio de limão siciliano, para quem gosta do sabor cítrico. “Foi inspirado numa torta que vendo muito. Trouxe o chocolate com musse de limão e finalizei com o merengue”, diz.
Preço: R$ 66,00