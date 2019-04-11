Assinantes e jornalistas escolhem o melhor ovo de páscoa da Ilha

Revista.ag. Cinco leitores de A Gazeta – participantes do Clube do assinante – se juntaram a mais seis jurados da Rede Gazeta e provaram receitas de sete marcas capixabas, convidadas para participar de uma doce disputa. Eleger os ovos de Páscoa mais gostosos da Grande Vitória foi um “sonho” realizado por 11 convidados da. Cinco leitores de A Gazeta – participantes do– se juntaram a mais seis jurados da Rede Gazeta e provaram receitas de sete marcas capixabas, convidadas para participar de uma doce disputa.

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Duas horas e quase cinco quilos de chocolate depois foram dadas as notas e feitos os comentários sobre os ovos (que não tiveram seus produtores e nem nomes das marcas revelados). Teve ovo com geleia de morango; de palha italiana; de brigadeiro com brownie; meio amargo com avelãs e amêndoas; cookies com brigadeiro e nutella; e até ovo rosa. O que não faltou foi criatividade.

DEGUSTAÇÃO





Revista.ag escolheu e comprou os ovos que participaram da degustação. E a degustação - que aconteceu na Rede Gazeta - foi praticamente às cegas. Os ovos não foram identificados, apenas numerados. Um a um, os convidados foram saboreando e tecendo comentários na ficha do evento e votando com notas de 5 a 10. Sabor, criatividade, beleza... Tudo foi levado em conta. A equipe daescolheu e comprou os ovos que participaram da degustação. E a degustação - que aconteceu na Rede Gazeta - foi praticamente às cegas. Os ovos não foram identificados, apenas numerados. Um a um, os convidados foram saboreando e tecendo comentários na ficha do evento e votando com notas de 5 a 10. Sabor, criatividade, beleza... Tudo foi levado em conta.

O trabalho de montagem da mesa ficou por conta da designer floral Bruna Medeiros, que – em parceria com a Terraflor e a Ponto Mix – criou a mesa com a temática ‘Jardim de Páscoa’. “Quis criar um jardim com muitas flores e coelhos, criando algo lúdico para as crianças, que geralmente são apaixonadas por esse imaginário que a data proporciona”, explica Bruna.

Diversos tipos de rosas, folhagens, como eucalipto, vasos rústicos e coelhos de palha compuseram o cenário da mesa. “Apostei em muitas flores porque elas encantam as pessoas e elas serviram de pano de fundo de um cenário para uma competição tão sadia”, diz a designer. Confira quem levou o primeiro lugar - numa disputa apertadíssima – com 97 pontos, uma diferença de apenas 1 ponto do segundo colocado. Além, claro, de todos os outros ovos que brilharam neste evento cheio de sabor.

QUEM PROVOU?

O ESCOLHIDO

O ovo criado pela Mily Confeitaria Afetiva foi o que recebeu a maior nota, alcançando 97 pontos. Feito com uma casca de chocolate meio amargo recheada de pralinê – doce preparado com avelãs e amêndoas caramelizadas –, ele conquistou o paladar dos jurados e dos assinantes. “No recheio ainda tem brigadeiro feito de pralinê, além de uma camada de mysse de doce de leite. Esse recheio é um dos que mais fazem sucesso. O sabor meio amargo traz um equilíbrio no sabor”, conta Jamily Brierre.

Preço: R$ 75,00

AS OUTRAS ESTRELAS DA DEGUSTAÇÃO





Chocolate com cookies

A Doce de Palha Confeitaria apostou numa casca dupla de chocolate com cookies. O recheio é de brigadeiro e a cobertura, de Nutella. Para decorar, biscoitos temáticos e chocolate.

Preço: R$ 65,00

Ovo rosa

O ovo Signature, da Chocolateria Brasil, é feito com chocolate Ruby, de coloração naturalmente rosa e sabor frutado. A casca de chocolate é recheada com pistache caramelizado.

Preço: R$ 185,00





Palha Italiana

A Além do Doce criou um ovo de palha italiana. “Em volta dela fiz uma crocância com o próprio biscoito de maizena e chocolate”, diz Renata Ramos. O recheio é de chocolate 70% cacau com biscoito.

Preço: R$ 65,00

Com geleia de morango

Como o chocolate branco já é mais doce do que o ao leite, a Viva! Doces apostou na ideia de misturar o brigadeiro branco com a geleia de morango, que é sucesso nas tortas. A geleia é caseira.

Preço: R$ 60,00





Brigabrownie

O meio ovo Brigabrownie, da Via Gourmet, traz a combinação entre o brigadeiro ao leite, feito com chocolate belga, e pedaços de brownie, na versão ovos de Páscoa.

Preço: R$ 68,00

De limão siciliano

Edna Jabour criou um ovo com recheio de limão siciliano, para quem gosta do sabor cítrico. “Foi inspirado numa torta que vendo muito. Trouxe o chocolate com musse de limão e finalizei com o merengue”, diz.