As tendências da decoração em 2019

As consultorias de pesquisas de tendências não param de crescer. Elas costumam ser contratadas por grandes empresas, que querem conhecer melhor o consumidor e ajudar a identificar os produtos que serão demandados pelo mercado nos próximos anos.

Pesquisadores de tendências em todo o mundo trabalham identificando padrões de consumo e comportamento que são indicativos de tendências nas mais diferentes áreas. E depois transformam esta compilação de informações em books, relatórios, consultorias especializadas e palestras.

Nesta matéria, antecipamos pra você quais são as tendências do morar para os próximos anos. E para cada uma há orientações específicas para a decoração de ambientes. Li Edelkoort, uma das mais renomadas trend hunters do mundo, esteve em São Paulo em outubro de 2018 para lançar a terceira edição do caderno de tendências, denominado Bloom - A Terra Chama, e apresentou as tendências mais relevantes para os próximos anos. A especialista também é autora do livro Lifestyle 2019 – Spiritual House.

Suas pesquisas são resultado de uma busca constante para identificar os movimentos socioculturais mais significativos que explicam o comportamento da sociedade. Destacamos aqui as principais tendências indicadas pela especialista:

A sustentabilidade é marcada por uma decoração sem excessos, com muita luz natural, reúso de materiais e matérias-primas recicláveis Crédito: Divulgação

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é fundamental para nossa sociedade, uma vez que nossos padrões de consumo e produção já ultrapassaram a capacidade de renovação dos recursos naturais do planeta. “Repensar a maneira como consumimos, produzimos, nos comportamos ou tratamos o planeta é, uma das atitudes mais sérias que precisamos assumir desde já e pelos próximos anos”, afirma Li Edelkoort. Os consumidores estão priorizando empresas que de fato se preocupam com a natureza, e adotando práticas de menor impacto ao meio ambiente.

A sustentabilidade é marcada por uma decoração sem excessos, com muita luz natural, reúso de materiais e matérias-primas recicláveis Crédito: Divulgação

Minimalismo e decoração sem excessos:

A ênfase no essencial.Escolha de produtos feitos com reuso de materiais, com matérias-primas recicladas e recicláveis.Uso da luz natural.

A sustentabilidade é marcada por uma decoração sem excessos, com muita luz natural, reúso de materiais e matérias-primas recicláveis Crédito: Divulgação

Ressignificar os objetos:

Dar novo uso em vez de descartá-los

A sustentabilidade é marcada por uma decoração sem excessos, com muita luz natural, reúso de materiais e matérias-primas recicláveis Crédito: Divulgação

Iluminação com menor consumo de energia:

Uso de lâmpadas de led, que são mais eficientes e ecológicas.Casa Container, feita com reaproveitamento de container.

MULTIFUNCIONAIS PARA APROVEITAR TODOS OS ESPAÇOS

Com a diminuição dos espaços nas residências impulsionado pelas gerações mais novas, os conceitos de mobiliários devem ser maximizados para oferecer soluções inteligentes de hospitalidade, interiores e design de produto.Móveis multifuncionais, que podem ter diferentes usos.Maior fluidez entre os espaços, com mais integração entre as áreas.

UM LAR ESPIRITUAL

Em resposta a um mundo cada vez mais complexo e caótico, o nosso lar ganha outro significado. Torna-se nossa fortaleza, nosso santuário, nosso refúgio. Lar espiritual é o nome desta tendência, que não tem relação com religião, mas sim com a busca pelo autoconhecimento e por uma reconexão consigo mesmo. O novo estilo de vida abrange uma maior conexão com a natureza e a celebração da família, dos amigos e dos animais de estimação. Para a consultora, uma profunda busca pela simplicidade, ternura e humanidade vai prevalecer.Móveis e objetos em formatos orgânicos.Uso de texturas e materiais naturais.Velas espalhadas pela casa.Valorização da arte e do design.Uso de peças com significados.

MAIS COR, POR FAVOR

O novo foco na casa do futuro será o uso da cor. Li Edelkoort acha que esse gosto pela cor está apenas começando e vai se ampliar na próxima década. Segundo a especialista, o medo das pessoas em usar cores está cedendo espaço à alegria de manipulá-las para transformar os espaços em locais mais acolhedores e alegres. Nas casas do futuro, o uso da cor será mais presente, dando-lhes uma energia mais vibrante e uma existência mais expressiva.Cor nas paredes internas e nas fachadasMóveis, tapetes, luminárias e objetos trazendo cor para os ambientes

VIVA A NATUREZA

Cada vez mais, a natureza invadirá os nossos ambientes, seja com plantas dentro de casa ou com a conexão com o jardim de varandas ou da área externa. Trazer a natureza para dentro das casas reduz o estresse, deixa o ambiente mais alegre e transmite calma.Revestimentos com materiais naturais, como madeira, bambu, rochas naturais e barro.Inclusão de plantas na decoração, a chamada urban jungle.Integração da área externa com a área interna.

Referência em tendência