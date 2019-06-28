As peças de um ombro só são tendência na estação fria

Aposte nas peças de um ombro só Crédito: Pinterest

As peças de um ombro só chegaram forte por aqui e mesmo na estação mais fria é possível apostar. Vale até ousar nos truques de styling e obter um resultado superdescolado e chique na medida certa.

Vale desde looks para o trabalho, como a camisa de alfaiataria, até os tricôs mais despojados para o dia a dia.

Aposte nas peças de um ombro só Crédito: Pinterest

As estampas e recortes de babados são opções para lá de estilosas para compor looks mais descontraídos e ainda assim garantir aquele efeito chique. E para dar um up a mais naquele outfit de jeans básico, as blusas de ombro misturadas com muitos acessórios ficam perfeitas para uma produção mais fashionista.