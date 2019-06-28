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Dicas da Nanda

As peças de um ombro só são tendência na estação fria

Vale ousar nos truques de styling e obter um resultado superdescolado e chique na medida certa. É só seguir as dicas da colunista Fernanda Trindade

Publicado em 

28 jun 2019 às 19:45

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 19:45

Aposte nas peças de um ombro só Crédito: Pinterest
As peças de um ombro só chegaram forte por aqui e mesmo na estação mais fria é possível apostar. Vale até ousar nos truques de styling e obter um resultado superdescolado e chique na medida certa.
Vale desde looks para o trabalho, como a camisa de alfaiataria, até os tricôs mais despojados para o dia a dia.
Aposte nas peças de um ombro só Crédito: Pinterest
As estampas e recortes de babados são opções para lá de estilosas para compor looks mais descontraídos e ainda assim garantir aquele efeito chique. E para dar um up a mais naquele outfit de jeans básico, as blusas de ombro misturadas com muitos acessórios ficam perfeitas para uma produção mais fashionista.
Aposte nas peças de um ombro só Crédito: Pinterest

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