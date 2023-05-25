Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegada do frio

Voluntários recolhem agasalhos para moradores de rua em Cachoeiro

Instituições e voluntários se mobilizam em Cachoeiro de Itapemirim e no Sul do Estado para levarem donativos a quem mais precisa nesta época fria do ano
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

25 mai 2023 às 14:41

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 14:41

O inverno começa oficialmente somente no dia 21 de junho, mas na Região Sul do Estado as temperaturas já baixaram. Em Cachoeiro de Itapemirim existem entidades e pessoas pensando naqueles que não podem comprar um agasalho ou um cobertor para se proteger do frio.
Cobertores, blusas de frio, calças e materiais de higiene pessoal podem ser doados ao projeto Semear, que está recolhendo os donativos. Até 15 de junho, as pessoas podem levar na loja Plast Couros (Centro), Móveis Avenida (Santo Antônio), Salão Alessandra Melo e Dal Line Store (Cachoeiro). O telefone para contato do grupo é (28) 99941-0997.
Voluntários recolhem agasalhos em campanha por causa do frio em Cachoeiro
Voluntários recolhem agasalhos em campanha por causa do frio em Cachoeiro Crédito: Carlos Barros
Outra opção de ajudar quem mais precisa nesta época do ano é o hospital Unimed Sul Capixaba, em seis cidades do Sul. Serão arrecadados cobertores e roupas de inverno para repasse a projetos sociais já beneficiados pela cooperativa.
Em Cachoeiro de Itapemirim, os pontos de arrecadação são a recepção do hospital Unimed; a recepção do centro de especialidades Unimed no hospital materno-infantil; a recepção da operadora, no bairro Gilberto Machado; e as farmácias Rede Farmes de Santo Antônio e extra popular de Nova Brasília.
Além disso, vão arrecadar também a Unidade Litoral Sul, em Marataízes; a unidade de Castelo; de Iconha; a loja atendimento de Venda Nova do Imigrante e de Alegre.
No Tiro de Guerra, no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim é outro ponto de apoio da arrecadação de voluntários. No próximo dia 3 de junho, o grupo percorre a pé as ruas da cidade para arrecadação de agasalhos nas casas.
As doações serão destinadas principalmente para lares de idosos, albergues, casas de apoio e famílias que precisam.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Inverno ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados