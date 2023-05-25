Voluntários recolhem agasalhos para moradores de rua em Cachoeiro

O inverno começa oficialmente somente no dia 21 de junho, mas na Região Sul do Estado as temperaturas já baixaram. Em Cachoeiro de Itapemirim existem entidades e pessoas pensando naqueles que não podem comprar um agasalho ou um cobertor para se proteger do frio.

Cobertores, blusas de frio, calças e materiais de higiene pessoal podem ser doados ao projeto Semear, que está recolhendo os donativos. Até 15 de junho, as pessoas podem levar na loja Plast Couros (Centro), Móveis Avenida (Santo Antônio), Salão Alessandra Melo e Dal Line Store (Cachoeiro). O telefone para contato do grupo é (28) 99941-0997.

Voluntários recolhem agasalhos em campanha por causa do frio em Cachoeiro Crédito: Carlos Barros

Outra opção de ajudar quem mais precisa nesta época do ano é o hospital Unimed Sul Capixaba, em seis cidades do Sul. Serão arrecadados cobertores e roupas de inverno para repasse a projetos sociais já beneficiados pela cooperativa.

Em Cachoeiro de Itapemirim, os pontos de arrecadação são a recepção do hospital Unimed; a recepção do centro de especialidades Unimed no hospital materno-infantil; a recepção da operadora, no bairro Gilberto Machado; e as farmácias Rede Farmes de Santo Antônio e extra popular de Nova Brasília.

Além disso, vão arrecadar também a Unidade Litoral Sul, em Marataízes; a unidade de Castelo; de Iconha; a loja atendimento de Venda Nova do Imigrante e de Alegre.

No Tiro de Guerra, no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim é outro ponto de apoio da arrecadação de voluntários. No próximo dia 3 de junho, o grupo percorre a pé as ruas da cidade para arrecadação de agasalhos nas casas.