"Quando era ruim, não era mais barato", diz leitor sobre voo mais caro

Obras no Aeroporto de Vitória entram em fase final Crédito: Gazeta Online

as taxas deverão ficar mais caras. O novo Aeroporto de Vitória, previsto para ser inaugurado no dia 29 de março, terá uma infraestrutura bem superior à atual. Mas isso vai representar um custo maior para os passageiros. Conforme antecipou ontem o Gazeta Online, com a ampliação do complexo aeroportuário,

No caso da tarifa de embarque, que é aquela que afeta diretamente os passageiros, a expectativa é de que ela suba de R$ 24,57 para R$ 31,27, ou seja, um aumento de R$ 6,70. A Infraero confirmou à nossa reportagem a possibilidade de alteração de classificação do aeroporto capixaba.

A alta do preço deverá acontecer porque tudo indica que o novo Aeroporto Eurico de Aguiar Salles mudará de categoria, saindo da 2 para a 1. Atualmente, os aeroportos administrados pela Infraero são classificados em quatro categorias para fins de arrecadação tarifária.

A notícia não foi bem recebida pelos leitores do Gazeta Online. Em nossa página no Facebook, muitos manifestaram sua indignação com o aumento. "Só no Brasil que ganho de eficiência logística significa aumento e não redução de custos", comentou Leandro Martins.

Confira outros comentários:

Novidade... Aumentam passagem, cobram pra marcar assento, cobram pra despachar bagagem, quebram sua bagagem, atrasam ou cancelam seu voo, mas e daí? Você que paga mesmo pelo péssimo serviço prestado.

Elaine Basto

Cobrar pelo quê? Não tem que aumentar nada não, esse aeroporto foi construído com dinheiro de quem? Do Santo Expedito? De alguma alma do além? A conta já está mais que paga. Toma vergonha, país da corrupção.

Marcos Freitas

Não era para ser ao contrário? Com mais opções de voo e melhor estrutura, os preços deveriam baixar... Da mesma forma que começaram a cobrar pelas bagagens e nada das passagens diminuírem o preço. Mas...

Patricia Inacio

Entendo a revolta, mas é a taxa de embarque que será um pouco mais alta. Taxa de embarque não é para pagar a obra do aeroporto, mas gastos com manutenção (equipamentos, limpeza, energia etc). Se o valor é justo ou não, aí já é outro assunto.

David Ragazzi

Só no Brasil que ganho de eficiência logística significa aumento e não redução de custos. #QuePaísÉesse?

Leandro Martins

Marcelo dos Santos Lirio

Por quê? Só porque agora é um aeroporto com uma pista maior? Só nesta províncias mesmo.

Kelly Barboza

Ué, seguindo essa lógica, então por que não era mais barato?? Nunca teve infraestrutura. Sempre foi “rodoviária de avião”.

Renata Figueiredo

Faz ideia de quanto vai custar um lanche no saguão do aeroporto? No antigo já é caro, imagine lá.

Paulo Cesar Cardoso

Eles não iriam fazer uma infraestrutura desse tamanho e continuar cobrando as mesma taxas de embarque. É o mesmo que andar de Transcol no calor e migrar para o seletivo. As tarifas mudam. O governo não perde em hipótese alguma. Issoí so é um exemplo dos exploradores que são os nossos políticos.

Renato Freitas

Tudo em aeroporto já é um assalto... não sei o que tem demais nesses lugares.

Silvania Altoé

Conta uma novidade, vai. Nenhum aeroporto novo no Brasil faz o preço da passagem diminuir ou ficar o mesmo. Essa é a lei da ganância.

Marcelo Carlos

Quando era ruim, não era mais barato, agora que melhorou ficou mais caro!?!?

Erico Sangiorgio

E tem alguma coisa que fica mais barato nesse pais? Só se for o óleo de peroba, porque os políticos precisam.